京东启动区块链加速器项目 AI Catapult Accelerator 区块链

新闻

据 TechCrunch 报道，京东将推出一个新的人工智能和区块链初创公司加速器计划。该计划名为 AI Catapult Accelerator，首批加入计划的区块链公司有 Bankorus、CanYa、Bluezelle、Nuggets、Republic Protocol 和 Devery。

在一份声明中，京东表示创业公司将与其运营团队合作“大规模测试相关技术的实际应用”。这其中还包括京东的物流部门——该部门最近筹集了 25 亿美元 资金。

京东供应链研究部门总裁于永利表示：“全流程追溯不是一个新概念，但区块链使它成为可能。在全世界，特别是在中国，消费者越来越想知道他们的产品是如何采购的，而京东则致力于利用技术来促进完全透明。”

京东目前与 Stanford Artificial Intelligence Laboratory（斯坦福人工智能实验室）合作运营着一家名为 SAIL JD AI Research Institute 的 AI 实验室。该公司已经在其供应链中使用区块链技术来跟踪商品，其软件中的 AI 则是被用来控制管理送货无人机和自动包装分拣中心。

本月初 ，京东与线下零售巨头冯氏零售集团在北京签署战略合作协议 ，双方将共同搭建人工智能无界零售中心，并将在人工智能平台、智能零售两个方向进行更加深入的合作。



