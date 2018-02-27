京东到家宣布与全家便利店达成合作，零食也将送货上门

2 月 27 日消息，京东到家 近日宣布，与全家便利店达成合作，后者在北京、上海、深圳、成都等城市的 212 家核心地段门店已经入驻京东到家。用户利用手机在京东到家上的全家便利店线上门店下单，将享受到配送员送货上门服务，而且时间只需要半个小时左右。

而且，上线京东到家的全家部分门店提供 24 小时配送服务，充分满足了消费者全天候的消费需求。

同时，京东到家还表示在与全家便利店合作前，7-11、罗森等国际便利店巨头的近 1000 家核心地段门店已经入驻京东到家。

京东到家相关负责人表示，在“零售赋能”的助力下，入驻京东到家的便利店均取得了不俗的线上业务增长，门店坪效实现快速提升。数据显示，今年 1 月京东到家上所有便利店业态的销售额（GMV）超过了去年同期的 3 倍，其中，在 2016 年年初就已入驻的 7-11 便利店在京东到家上 1 月份的销售额同比增幅更是达到了 400%。

作为全家便利店在平台上业绩最好的门店之一，全家便利店浦东张扬三店负责人透露，在接入京东到家平台后，门店的订单量和客单价均得到了很大提升。而大量夜间订单的补充，也降低了门店的运营成本，比如在刚刚过去的春节期间，京东到家的线上订单量占到全店单日订单量的 50% 左右，为该店业绩带来了有效提升。

7-11 重庆某门店的负责人表示，在接入京东到家后，在京东到家一系列的赋能帮助下，该店目前线上的日均订单量超过了刚入驻时的 30 倍。

京东到家方面表示未来将进一步扩大与全家、7-11 等知名便利店的合作，加快便利店进驻的步伐，为更多消费者提供优质的商品与舒适的购物体验。其预计，今年年内共会有 500 多家全家便利店以及 3000 多家 7-11 和罗森便利店入驻京东到家。



