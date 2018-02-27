努比亚概念游戏手机亮相：风扇降温技术亮眼 | MWC 2018 新闻

在 MWC 2018 上，各大手机厂商都纷纷发布了春季新品。 努比亚 自然也不能错过这么一个机会，这次，努比亚宣布了其将要做一款主打游戏的游戏手机。

外观方面，与很多游戏笔记本类似，努比亚游戏手机应该也是受到了超跑的启发，机身背面采用对称折现设计，立体感非常的强，而且线条硬朗，显得很有肌肉感。相机和其他传感器则沿着中心线垂直排列，使得手机背部相当对称。

既然这款手机主打游戏，那性能指标自然不能差，据目前的消息，这款手机的配置也是 2018 年旗舰级别，高通骁龙 845 处理器平台，目前有安兔兔跑分流出跑分 27 万+, 电池容量至少为 3100mAh。

另外，在细节上努比亚针对游戏手机” 高性能高功耗” 的特点，专门设计并采用了” 风冷、近黑体、碳纳米材质、立体风洞切面结构” 的四大创新散热黑科技，能有效进行散热，即使在重度游戏时也能保持较低的温度。

其中 4 个涡轮风扇降温值得一提，这可能是手机上第一次出现以往电脑上才有的风冷散热，效果如何，真心值得期待。

这一切，都使得这款手机逼格满满。

目前这款手机的名称目前还未知，但努比亚总经理倪飞已确认，该手机将在未来几个月内在中国推出，届时，一切的谜团都将解开。