可以好好“吃鸡”了？消息称Nvidia将开放售卖GTX 1060显卡5GB版

可以好好“吃鸡”了？消息称 Nvidia 将开放售卖 GTX 1060 显卡 5GB 版 新闻

2 月 27 日消息 Nvidia 即将开放售卖 5GB 版的 GTX 1060 显卡，这对“吃鸡”玩家而言，无疑是一件好消息。

据了解，GTX 1060 是 Nvidia 最为高端的显卡之一，而 GTX 1060 5G 系列显卡作为 NVIDIA 在 GTX 1060 系列显卡中的补充版，显存容量仅为 5G，位宽 160bit，拥有 1280 个流处理单元，频率 1582-1797MHz。在设计之初，GTX 1060 5G 的定位就是专为《绝地求生》优化而设计，能够保证 1080 分辨率下 60 帧的基础帧数。

然而，不同于开放购买的 3GB、6GB 版本的 GTX 1060，GTX 1060 5G 此前只能用于网吧市场，官方直供网吧渠道，禁止用于零售市场的销售。然而，这种情况或即将改变。

据 Nvidia 内部人士的爆料，Nvidia 将会在 3 月 10 日之后开放 5GB 版本 GTX 1060 显卡的购买，不单单用于网吧市场，而是彻底放开渠道端以及电商端的供货与拓展销售。5GB 版本 GTX 1060 显卡的开放意味着消费者能够降低装机成本。

值得一提的是，此前 Nvidia 还命令禁止 GTX 1060 5G 系列显卡用于挖矿等目的，对于这项禁令，我们目前尚不知是否也会同期解禁。



