三星的 Bixby 音箱，Galaxy S 系列更名，闪迪的 400G 内存卡 | MWC 2018 全天概览 新闻

三星确认 Bixby 智能音箱将于 2018 年下半年登场

三星移动部门总裁 DJ Koh 在 MWC 上确认，这款传闻中的 Bixby 智能音箱将于今年下半年登场。Koh 表示，对于即将到来的智能音箱，他“希望专注于更多的优质之处”。这似乎意味着三星相与苹果的 HomePod 在高端音箱市场展开竞争，而非相对低端的入门级智能音箱 Google Home Mini 和亚马逊 Echo Dot。

目前关于这台搭载智能助理 Bixby 的智能音箱的消息非常少，不过依照常理来看，三星计划将其作为 SmartThings 智能家居系统的中心枢纽，当然除了操控智能家居产品，它还能播放音乐和设定提醒等。

“Galaxy X”有望成为 Galaxy S 系列的新名称

三星电子高管 DJ Koh 在 MWC 2018 的新闻发布会上接受记者采访，针对有关 Galaxy S 系列是否有更名计划的问题，DJ Koh 表示，三星会继续使用“Galaxy”的标识，但对于 S 系列名称的调整还在讨论中。

Galaxy X 一直以来被认为会是三星首款折叠屏幕手机的型号。DJ Koh 表示，可以折叠的手机目前已经在研发，并宣称三星有信心带来最棒的用户体验。

闪迪推出新款 400GB 内存卡，售价约 1900 元

全球最大闪存设备供应商闪迪（SanDisk）在 MWC 2018 发布了旗下新一代 400GB UHS-I microSD 卡。相比上一代产品，这款新品的读取速度从 100MB/s 提升到了 160MB/s，提升了 50%，写入速度最高 90MB/s，可以被用来录制 4K 画质的视频。

新款 400GB UHS-I microSD 卡符合 U3、V30（视频录制）、A2（安卓 APP 运行）等规范，号称是最快的 UHS-I TF 卡。除此之外，新款 400GB UHS-I microSD 卡还支持防尘防水防 X 射线，售价 300 美元（约 1900 元人民币）。

联想没有让你在 MWC 看到 Moto G6，但他们发了一则预告

一直被外界猜测会在 MWC 亮相的 G6 系列并没有现身，取而代之的是一则“预告”。联想今年为 Moto 准备了一面展示墙，你能看到“G”系列的历代版本，而预计会在 2018 年发布的最新款的位置只有一个剪影。

根据此前的传闻，Moto G6 将搭载 Android 8.0 系统，并采用 18:9 的屏幕比例。至于联想没有把 G6 放到 MWC 上发布的原因，外接猜测可能与这款手机的定位有关，而且相比之下，早在去年就已经发布的模块化手机 Moto Z 2018 恐怕要比 G6 更吸睛。