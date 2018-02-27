我们体验了一把“华为手机自动驾驶版”保时捷

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华为没有在今年的世界移动通信大会（MWC）上推出新手机，但他们做了一件任何一家智能手机大厂都会做的事情：让一台 Mate 10 Pro 控制一辆保时捷帕拉梅拉冲着狗狗直线加速。

当然，华为发布的宣传视频要比该公司实地演示的内容更具戏剧性，而且他们一再坚持宣传视频中的小狗和车都是真的，不是电影剪辑的效果。同时，这条可怜、茫然不知所措的狗狗并没有收到任何伤害。

在 MWC 的试乘中，华为提供了画着自行车、狗和足球的三种障碍板用于图像识别，这对于一款集成了人工处理芯片的智能手机而言，绝对是相当明智的推广之举。除此之外，这给我们在巴塞罗那期间试乘保时捷帕拉梅拉找了一个借口。

事实上，Mate 10 Pro 的神经处理单元（NPU）被用于识别物体并告诉自动驾驶汽车在上路行驶时如何作出反应。整个试乘演示过程包括两部分。第一部分试乘的速度大约为每小时 5 英里，使用照相机识别物体。在这个阶段，我们被要求从事三项不同任务中的一项：向左转，向右转以及停车，每项任务对应于不同的图片障碍物。

在第二部分的试乘中，我们开车以每小时 30 英里的速度迅速开向学校区域，并且直接驾车朝着华为团队选择的物体——他们从中挑选了一件物体并骑着车直接进入车道。正如该公司所承诺的那样，该系统发现骑自行车的人并向右急转弯。

虽然这仅仅只是一个简单的演示，但足以让人感到十分激动。NPU 充分利用这种图像识别能力，帮助拍摄质量更好的图像——就像最新款 LG V30 一样。据华为介绍，整套系统大约用了五周左右开发完成。它肯定看起来就像临时拼凑起来的设备一样——从放在仪表板上的手机伸出的缆线到房顶的设备。

正如华为全球资深产品营销经理彼得·高登（Peter Gauden）在今天的访谈中所快速指出的，这不应该被视为该公司计划进入无人驾驶汽车领域的任何迹象。

原因就在于，即便这是很不错的产品，但若想打开美国市场的大门， 可能仍然是困难重重 。