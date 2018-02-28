降噪黑科技公司安声科技获数千万元 A 轮融资 新闻

今日，北京 安声科技 宣布完成数千万 A 轮融资，投资方为 北极光创投 与新加坡淡马锡全资子公司祥峰投资。安声科技是一家三维空间主动降噪解决方案提供商，2016 年成立至今已获九合创投、丰厚资本领投，以及太火鸟科技、泰科源在内的多家机构跟投。

安声科技创始人兼 CEO 刘益帆表示本轮融资完成后，将重点用于产品研发、推广和团队扩充等。据悉， 2017 年安声科技已与小米产业链企业云米科技签署战略合作协议，助力其在顶吸式油烟机上打造主动降噪系统。同时，与海尔、造梦者新风、AIRMX 新风等众多知名家电制造商加深合作。

三维空间主动降噪技术利用了声音在三维空间的传播特性，做到在非穿戴前提下，即对特定区域实现主动降噪的效果，从而大大拓展应用范围。其典型的应用场景有：军工、航空、高铁、汽车、家电、IT、工业等。

据悉，安声科技的核心技术源于在声学领域久负盛名的美国 Ray W. Herrick Laboratory，该实验室 60 多年来服务于劳斯莱斯、通用、福特、美的等众多知名企业。安声科技独有的算法将三维声场的计算效率大幅提升，扩展降噪的频率范围至 2100Hz，是目前行业最高水平 2 倍以上。其已经发布的家电降噪解决方案 AS-Hood、AS-Fan、AS-Air 可以帮助油烟机、空气净化器、新风等家电解决风量与噪声之间的矛盾。