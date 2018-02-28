Fitbit 带来了阿迪达斯特制版 Ionic 智能手表 | MWC 2018 新闻

美国智能手表厂商 Fitbit 在 MWC 2018 展会上带来了一款与阿迪达斯合作推出的智能手表产品 “Fitbit Ionic Adidas Edition”。这款手表的表盘专为阿迪达斯设计，表带也特别选择了镂空式的设计，帮助用户在运动时实现快速散热。

除此之外，Fitbit Ionic Adidas Edition 还预装了 Adidas Train 应用，这款应用包含了六组跑步训练项目。这样的形式难免让人联想到 Apple Watch 的 Nike+ 版本，阿迪达斯曾经为了追赶 Nike 在这方面的优势，曾以 2.4 亿买下健身应用 Runtastic。

Fitbit Ionic Adidas Edition 售价 329.95 美元（约 2086 元人民币），目前已经开始预购，预计 3 月 19 日正式发售。至于这款手表何时会在中国推出，还不得而知。

Ionic 是 Fitbit 在去年 10 月发售的一款 智能手表 ，售价 299.95 美元（约 2000 元人民币），专门配合 Ionic 使用的蓝牙耳机 Fitbit Flyer 也在同一天上市，售价 129.95 美元（约 860 元人民币）。