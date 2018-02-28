腾讯领投印度音乐串流服务 Gaana 1.15 亿美元融资 新闻

据 TechCrunch 报道，印度音乐串流服务 Gaana 日前获得了由腾讯领投的 1.15 亿美元融资。

音乐流媒体服务公司 Gaana 于 7 年前由 Times Media 创办，后者隶属印度时报（Times of India）报纸和科技孵化器 Times Internet。Gaana 没有透露其用户数。

Gaana 将利用这笔资金将人工智能带到听众身边，创造更多个性化服务和功能。该公司还将开发付费用户服务，除了类似 Spotify 的订阅服务外，Gaana 还提供免费的基于广告的服务。

去年 12 月， 腾讯和 Spotify 同意就交换股权达成协议 。根据当时的消息，腾讯旗下管理音乐服务和歌词版权的子公司腾讯音乐娱乐（Tencent Music Entertainment），将向 Spotify 进行未披露金额的少数股权投资，而 Spotify 将向 TME 购买相近金额的股份。腾讯还将通过从现有投资者那里购买二级股票的形式投资 Spotify。

“我们非常高兴欢迎腾讯成为 Gaana 的合作伙伴，”Times Internet 首席执行官 Gautam Sinha 在一份声明中表示。“腾讯在中国经营着最大的音乐流媒体业务，我们期待与他们密切合作，继续创新并推动印度数字音乐市场发展。”

“随着越来越多优惠的移动数据计划在印度推动智能手机的普及，我们相信音乐流媒体市场的增长将加速。通过投资 Gaana 并与其合作，我们期待为所有印度音乐爱好者带来更具创新里和更好的体验，”腾讯公司执行董事刘炽平说。