刚在 《2018 胡润全球富豪榜》上痛失首富宝座的 比尔盖茨先生似乎最近挺顺心，这不又去贴吧回帖给自己的基金会大力吆喝。这是比尔·盖茨第 6 次参加 Reddit 网站“有问必答”活动，他耐心回答了网友诸多问题，其中就有关于是否会参与竞选美国总统的问答。

对于这个问题，他显然早有准备。盖茨的回答很明确，他写道：“我不会竞选总统，因为梅林达和我对 (比尔和梅林达·盖茨基金会) 基金会以及基金会以外的工作十分投入。我同意，一位总统需要长期考虑美国在世界上的角色，以及研究如何解决疾病负担和成本，以及应对气候变化和改善教育，这一点很重要。”

盖茨非常忙碌——他现在肩负着对抗阿尔茨海默氏症的任务，他 92 岁的父亲就受到这种疾病的困扰。

盖茨说:“好消息是，新工具正在帮助我们更好地理解疾病，例如神经胶质细胞的作用。我乐观地想，在未来的 20 年里，如果我们继续关注这些疾病，包括汇集数据和帮助初创企业获得资金，我们将会研发出有效的药物。我已经参与了很多这样的领域。”

也许盖茨最令人惊讶的回答是他被问及是否食用非转基因食品。

盖茨说:“转基因食品是完全健康的，只要检验得当，这种方式有可能减少饥饿和营养不良。我不会排斥非转基因食品，但令人失望的是，人们总是认为非转基因食品更好。”

还有一个问题特别有趣。盖茨被问到:“当你在家的时候，你是喜欢睡到自然醒，然后起来给自己做个花生酱三明治? 还是有人为你做?”盖茨承认的确偶尔会给自己做个西红柿汤。——“这是一种让人感到安慰的食物，让我想起小时候就是这样做的。”