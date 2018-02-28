日本电商巨头乐天推出基于区块链的会员积分奖励计划 | MWC 2018 区块链

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日本电商巨头 乐天 在 MWC 2018 上 宣布 ，他们将推出自主研发的加密货币。乐天 CEO Hiroshi “Mickey” Mikitani 透露，乐天的加密货币名为乐天币（Rakuten Coin）。

据了解，乐天币将取代公司现有的 Super Points（超级积分）计划。该计划被视为电商生态系统中最稳健的会员忠实计划，其用户在 15 年间已经通过该计划赚取了价值近 91 亿美元的积分。

Mikitani 没有透露乐天币的发布日期，但他表示这种加密货币将被整合至旗下所有子公司，包括 Ebates、PriceMinister 和 Viber。目前还不清楚乐天币是运行在由乐天自己控制的区块链，还是使用智能合约将其构建在其它区块链上。

乐天表示，建立“无国界”货币将帮助公司减少与传统国际支付相关的交易和货币的兑换费用，而且这可能会有助于该公司为其子公司带来更多流量。

“基本上，我们的概念是重新建立零售商和商家之间的网络。我们不想断开（他们与客户的联系），而是起到催化剂的作用，”Mikitani 说。“我们的理念，就是如何赋能社会，而不仅仅是提供更多便利。”