Lenovo 联想 发布 Chromebook 100e、300e 和 500e 三款笔电 | MWC 2018 新闻

随着 MWC 2018 盛会如火如荼的进行着，一些新品也得以持续曝光。Lenovo（联想）虽然在 MWC 2018 上发布的 新款 Yoga 只刷了个存在感，不过它还憋着一个大招，除了 Flex 14 和 Yoga 730 外，联想还一口气连发三款 Chromebook 笔电，分别是 100e、300e 和 500e。三款新品定位主流级，针对学生教育领域，配置中规中矩，屏幕支持 360°可旋转，提供平板和笔电等多种模式，满足各种应用场景需要。

三款产品设计都相对沉稳，并不算轻薄，表面覆盖橡胶材质，亲肤手感，具有一定的抗摔防护作用。Chromebook 100e 配备 11.6 英寸可触摸屏，提供 1366×768 分辨率，搭载英特尔赛扬 N3350 双核处理器；Chromebook 300e 搭载联发科 MTK 8173C，同样为 1366×768 分辨率 11.6 寸屏幕，配备 4GB+32GB eMMc 储存，连接处为 360 度的铰链，且增加了触控功能，屏幕表面也进行了额外优化，支持 HB2 铅笔在屏幕上直接做笔记，不过触控笔需要单独购买。定位最高的 Chromebook 500e 搭载四核英特尔 N3450 处理器，同样是 11.6 英寸屏幕，提供 1366×768 分辨率，配备 8GB/16GB 内存+32GB/64G 存储组合，自带触控笔，操作响应更加理想。

扩展方面，100e 包括双 USB 3.1 USB-C，双 USB 3.0，microSD 读卡器卡槽和 3.5mm 耳麦插孔，而 300e 和 500e 均少了一个 TYPE-C，而且 Chromebook 300e 提供了一个全尺寸 SD 卡槽和 HDMI，而 100e 和 500e 两款则只有 microSD 卡槽。另外，三款均拥有不错的续航表现，自带 42Wh 锂电池，常规应用可提供 10 小时续航，基本应付日常办公和娱乐影音需求。

据悉，三款产品将于 4 月前后发售，500e 售价 349 美元（约 2200 元），300e 售价 279 美元（约 1760 元），100e 售价 219 美元（约 1380 元）。