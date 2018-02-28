沃达丰与诺基亚将于明年在月球上安装 4G 网络 新闻

据 《每日邮报》 报道，沃达丰表示，其已经与诺基亚达成合作，诺基亚为其开发太空网络提供技术支持。用于实现太空网络的硬件体积很小，重量比一袋糖还轻。该项目将连通两辆奥迪月球车和一个自动着陆和导航模块 ( ALINA ) 基站。

这两辆奥迪月球车将研究 NASA 阿波罗 17 号任务留下来的月球车，对它进行扫描和状况评估，如剧烈辐射、极端温度和小陨石可能引发的损坏。月球上的 4G 网络将允许它们向地球传送科研数据和高清视频。研究人员表示，这两台车在行驶到距离月球车 200 米（656 英尺）的地方，将现场高清图片发送到地球。

沃达丰表示，这两家公司正在与柏林公司 PTScientists 合作开展此项目，并计划于 2019 年在卡纳维拉尔角开展 SpaceX Falcon 9 火箭发射计划。

沃达丰首席执行官汉内斯·阿姆斯雷特 ( Hannes Ametsreiter ) 表示，“这一项目将采用极为新颖的方法来研发移动网络基础设。”知情的一名高管指出，由于 5G 网络仍处在测试阶段，无法保证在月球上工作时的稳定性，因此未被采用。

去年，奥迪表示将在月球表面搭载一架载有两部奥迪月球车的私人月球着陆器。奥迪希望这个对费用精打细算的项目能最终让月球之旅实现商业化。研发月球车的工程团队表示，奥迪已协助完善了制造月球车的 3D 打印技术。打印过程使用的原材料有钛和铝。

该项目计划在 2019 年在卡纳维拉尔角把一架登月飞行器送往月球表面，由 SpaceX 猎鹰 9 号火箭担任运送任务。登月飞行器中载有两辆月球车。发射费用为 1.3 亿美元。相较之下，NASA 航天飞机的平均费用为 4.5 亿美元。

图片来源：Audi USA