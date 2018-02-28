Netflix 今年要推出 700 部原创作品，为此投入 80 亿美元 新闻

根据 Variety 报道，流媒体视频平台 Netflix 打算在今年推出 700 部影视作品，其中还会有大约 80 部的作品来自美国之外的地区。Netflix CEO David Wells 表示，公司今年为原创内容准备了高达 80 亿美元的预算。

除此之外，Netflix 还会加大营销方面的投入，目前他们计划在这方面投入大约 20 亿美元，相比去年增长 50%。David Wells 表示，他们如今已经发现了营销的重要性，这能使公司为内容付出的投入带来更多的收益。

实际上，Netflix 还与一些知名制作人达成合作，同时也获得不少优质作品的版权。根据 Netflix 一月公布的 第四季度财报 ，上一季度其视频流媒体服务在全球范围内新增订阅用户数 833 万。

除了加大在内容和营销上的投入外，Netflix 还希望用户可以在不同平台观看自己的节目，除了常见的智能手机、平板、电脑和电视外，Netflix 还计划在今年为航空公司提供更优质的 Wi-Fi 服务 ，墨西哥国际航空、澳洲航空、维珍美国等航空公司已经与 Netflix 就机上 Wi-Fi 建设进行过合作。