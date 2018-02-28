《QuestMobile 2018 年春节娱乐洞察报告》：这个春节，大家最爱玩手游和看视频 新闻

今日，QuestMobile 发布了 《2018 年春节娱乐洞察报告》，该报告指出春节期间，手机游戏、图像服务和移动视频三个细分行业的 App 用户规模增长最快。春节期间的主要线上休闲娱乐方式：玩手游、看视频； 春节期间的主要线下休闲娱乐方式：看电影。

玩手游是春节主要休闲娱乐活动之一，带社交属性的手游更受用户喜爱。春节期间用户增长较快的多为带社交属性的手游，如王者荣耀、QQ 飞车等。游戏直播市场受春节影响较小，除夕前一周用户规模达小高峰。

春节期间短视频用户规模进一步增长。春节期间的社交化与移动化特点，和三大运营商春节流量价格不断下降，为短视频的应用提供了土壤。短视频拜年、春节红包、短视频民间春晚等方式不断吸引用户观看及参与。以快手和抖音为代表，春节期间在各大媒体广告持续发力，在除夕夜均达到顶峰。

看手机动漫成为春节另一主要休闲娱乐方式。手机动漫整体在春节期间用户规模和使用时长双增长，除了除夕当天，手机动漫 App 用户使用时长有所下滑，随后迅速回升并达到新的高点，看手机动漫已成为春节主要休闲娱乐方式之一。

春节期间的“摄影大赛”带动图像服务类 App 的爆发，从日活跃用户规模来看，典型 App 在除夕和大年初一均出现一个小高潮。同时，大年初一今日头条宣布了对 Faceu 激萌的收购，力图增加后者与旗下的抖音、西瓜视频产生更多化学反应。并且，Faceu 激萌代替火山小视频和抖音在各大卫视春晚的频繁“露脸”也进一步带动了用户增长。

此外，春节档电影市场异常火爆，电影演出独立 App 用户规模显著增长。今年春节档被业内认为“质高量多”，大年初一六片齐映，包括《红海行动》《捉妖记 2》等。电影演出典型 App 用户增长显著，春节期间淘票票 App、猫眼 App 的日活跃用户规模较节前日常近乎翻番。如果算上支付宝-淘票票、美团-猫眼这类超级 App 流量入口，流量增长更加可观。

图片来源：QuestMobile