拒绝引入快充的苹果，还是你熟悉的味道

根据专门扒苹果专利的 Patently Apple 的消息， 苹果已经获得一项新的外观专利 ，让 Apple Watch 获得一个可以为其无线充电的包装盒，就像 Airpods 一样。似乎苹果要在无线且慢充的道路上一条道走到黑，把所有设备都当成现在正倚靠在墙头充电的电动牙刷一样对待。

去年 8 月，在 iPhone X 和 iPhone 8 还处于保密阶段时，就有媒体报道基于发热、成本、元器件选型的综合考虑，苹果给手机使用的无线充电标准并没有用上功率 15 瓦的 Qi 1.2.x 快充标准， 支持的是 7.5 瓦 (5V/1.5A)Qi 标准 ，只能说是慢充了。

当然，苹果没有如蓝牙（是的，苹果的蓝牙和其他 Android 的蓝牙连接有一点儿微妙的区别）和 Apple Pay 等一样再为充电设立自己单独的标准，已经算是非常法外开恩了，或者说在乔布斯时代是难以想象的。媒体照例为苹果的决策主动辩护，说“无线充电将允许用户彻夜使用，这一点倒是很人性化”——具体人性化到哪儿了我并没看出来。

我坚持认为在电池技术难以突破的时候，更大体积和容量的电池加上快充，是能想到的解决续航问题最有效的方式。

只要能买到近半年内的安卓主流机型，你基本上都可以领略到快速充电的好处。某厂商的“充电五分钟，通话两小时”是否真切暂且不论，我新买的 Mix 2 使用自带的充电头和充电线，只需要半小时就可以充满至少够用一天半的电量，实在让我惊喜不已。

不过水果全家桶的用户，就不得不习惯用更慢的方法去充电，并且如催眠一般自我说服：一边插电一边睡觉是更科学和更人性化的做法。

为了解决 iPhone 的电量问题，苹果甚至发布了一个丑陋的背夹电池，被一些论家毫不留情地评为 史上最丑陋的官方配件 。即使如此，苹果也没有给设备提供一个快速充满电的解决方案，不论是有线还是无线充电。

相比 iPad 等其他苹果设备，手机的电池损耗问题尤为突出，因为我们无可避免地会成为手机的重度使用者。所以就算苹果认为提供慢速充电是为了延长电池的寿命，手机电池还是会在使用 1-2 年后消耗到手机降频，由此也引发了 岁末年初尴尬的“降频门”问题 。

但苹果总体上的应对方案，依然是让用户通过修改自己的使用习惯，来适应产品设计的不足。例如说你使用 Apple Watch 虽然有千般好，但是只要你有一天晚上忘记充电，第二天你就只能戴着一块石头去上班。

好在，经过这么一两次惨痛事故的强化记忆之后，你可能就再也不会忘记晚上喂手表、耳机和手机充电这件事情。硬要打个比方，这就好像你跟女朋友刚开始共同生活的时候，总会遇到一些生活习惯上的显著差异。但是你被骂两次之后，就会习惯了，并且会强迫自己记住。

所以 Siri 如果是真人的话，她的属性必然是野蛮女友这一型的，因为她会毫不犹豫地把你的所有事情安排好，并按着你的脑袋去执行。但是一旦完全习惯了按照苹果的思维和设定去想事情之后，你还会觉得这样被管理妥帖的生活十分顺畅。

我的一些老朋友在 苹果上个月宣布要将 iCloud 迁移到云上贵州 的时候有点儿恐慌，因为他们想转区到美国时，发现自己有十几个 G 的照片和视频都存在 iCloud 上，也有同时购买了 Apple Music 服务的等等。而我并不信任任何一家的云服务，早在半年前就把所有照片从云端撤了下来，存了两份在本地硬盘里。

你当然也可以选择不使用 iCloud，但其他那些一键可以生成游记视频、打印相册的用户总会慨叹你没有 100% 发挥你的 Mac 的全部功效，就好像早几年看到 Mac 装 Windows 时候的感受一样，觉得暴殄天物而涌起一股义愤填膺的愤怒感。

苹果产品与产品之间的关联，只有使用它的全套产品之后，才能够完全体现出来。这一点早已不是秘密。一个小例子是，将你的 iPhone 和 Mac 碰触一下，就可以让你的电脑解锁；此外，这种碰触还可以让手机已经连好的 WiFi 网络传递给电脑，无需再输入用户名或密码。

在 Android 设备上，虽然没有这么方便，但提供了另一种解决问题的思路，就是把一切都亮给你看。你可以在联网之后点击“分享密码”，生成一个含有用户名和密码的二维码。如果用微信的扫一扫，就可以还原成字符，自己把用户名和密码提取出来。

也正因为如此，有“洁癖”的我会借助亲戚朋友已经装好的 WiFi 万能钥匙去获得 WiFi 密码，然后用自己的手机扫码记下密码，我甚至会把各处的密码保存在笔记中，并满足于这种知情后的掌控感。

正是 Android 这种把一切都亮给你看，以及可以自由选择一切可能的搭配组合的方式，才让我们有了更多的选择，例如可以选择你喜欢的任何一个种类的“全面屏”，可以享受快充等不知何时才会用在 iPhone 上的技术。

对苹果来说，乔布斯时代的神话一般的创新能力本来就是不可持续的，原先可以以一敌百的吊打式场面，现在也被群雄割据所替代。更不用说，现在在硬件设计领域，说不准会有大厂之外的某个小虾米或者山寨厂突然跳出来扛起创新的大旗。Vivo Apex 出现的时候，很多国外网民都一头雾水地问“Vivo 是不是新出的公司？”

所以，一旦创新技术的解释权不再永远握在苹果手里，总会有越来越多的水果用户从自我催眠的梦中醒来，不再坚持认为“充电一晚上才是科学的和人性化的”，而他们也可以克服切换生态系统的痛苦而获得更大的自由。

依靠目前使用人数尚多的硬件生态闭环盈利的苹果，在 FAANG 当中出现了 市盈率低于纳指均值的情况（对比亚马逊的市盈率高得惊人），一定程度也代表了分析师眼中的未来潜力预期。