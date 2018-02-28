T-Mobile 计划年内在 30 个城市建立 5G 网络 | MWC 2018 新闻

根据 VentureBeat 报道，美国电信运营商 T-Mobile 在 MWC 2018 宣布，他们计划在年内于 30 个城市建立 5G 网络。这其中包含了纽约、洛杉矶、达拉斯、拉斯维加斯，T-Mobile 承诺这四个城市的客户将可以在明年年初推出首批 5G 智能手机时率先体验到 5G 服务。

爱立信和诺基亚已经成为 T-Mobile 探索 5G 技术的合作伙伴，爱立信表示，他们将为 T-Mobile 的 5G 网络提供 600MHz、28GHz 和 39GHz 的无线通讯硬件设备。

T-Mobile 此前曾计划在 2020 年为全国部署 5G 网络，但他们在上个月表示，提供 5G 网络的时间可能会提前到 2019 年。

T-Mobile 将以现有的 4G 网络设施为基础，为 5G 网络服务建设提供一个更好的支柱。T-Mobile 表示，早期的 5G 智能手机会同时使用 5G 和 LTE 网络，目前公司所做的有关 LTE 升级工作都是为 5G 的建设打下基础，T-Mobile 正以美国最先进的 LTE 网络引领该行业。T-Mobile 首席执行官 John Legere 也曾在去年 11 月表示，公司过去 15 个季度里的业绩表现已经 超过这个行业的平均值 ，并推动了无线领域的重大变革。