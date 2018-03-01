苹果双屏幕 MacBook 专利曝光，键盘和触控板被触控屏取代 新闻

3 月 1 日消息，美国专利商标局在本周二发布了 苹果公司 最近获得批准的 26 项专利。据悉，在新专利中有一款双屏幕 MacBook，设计中去掉了键盘和触控板这种经典的笔电设计。其用第二个显示器代替传统键盘，苹果公司也就可以从根本上重新配置 MacBook 系列。据推测，新的显示器具有触控功能，这意味着它拥有画板和触摸键盘的功能，或许还有其他用处。

据专利文件显示，双屏系统分为两种版本。一种是两台显示器可以组合成一个屏幕，形态与传统笔记本电脑相仿。另一种选择是允许两个屏幕完全分离，使其更像一个合二为一的设备。除了双屏功能外，这款专利还允许用户在使用电脑时佩戴太阳镜。双屏幕 MacBook 添加了偏光以及其它光学涂层，目的是为了让用户在户外使用时毫无压力。

依照专利我们可以推测，苹果未来可能会按此逻辑开发一款 MacBook。就在上周，苹果公司 CEO 蒂姆·库克透露，公司目前正在研发一项多年来无法使用的技术，部分原因是需要花很长时间才能收集到足够的硅。库克对外媒表示，必须要迎难而上，在产品方面对他们而言，必须提前 3-4 年着手准备，以满足硅需求。“我们现在已经收集到足够的原材料，正在研发的产品可望在 2020 年之后上市。”

不过也有一些人猜测，库克提及的是公司在增强现实和自动驾驶汽车方面的进展。但愿在未来几年我们能一睹这款双屏幕 MacBook 的真容。