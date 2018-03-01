谷歌上线并完善新版精选摘要，提高 Google Home 虚拟助理的语音信息准确度 新闻

3 月 1 日消息，谷歌 在当地时间周三表示，它正在上线新的“精选摘要”（featured snippets），改进后的精选摘要功能会尝试对模糊搜索查询提供多种不同角度的结果解释。据了解，精选摘要是谷歌根据算法确定用户查询的最佳结果，从而在页面顶部显示的信息片段。

一直以来，谷歌把精选摘要作为用户向其智能音箱虚拟助理提问的重要信息来源。据悉，这是谷歌首次在移动搜索中引入新型摘要技术，谷歌完善精选摘要功能正是为了提高虚拟助理所提供语音信息的准确度，为语音搜索中引入相应技术作铺垫，从而抢占智能音箱市场的优势地位。

当用户向 Google Home 的虚拟助理提出问题时，虚拟助理会通过精选摘要或知识面板提取答案。为了应对来自亚马逊 Echo 和苹果 HomePod 的竞争，显然谷歌虚拟助理提供的答案需要更加精确。此外，谷歌还在加大对自然语言处理和机器学习的投入。

根据 Stone Temple 最近的调查显示，谷歌虚拟助理可以回答 68% 的用户问题，其中 90.6% 的答案是正确的；微软 Cortana 能够回答的用户问题比例为 56.5%，准确率为 81.9%；苹果 Siri 回答的用户问题比例为 21.7%，准确率为 62.2%； 亚马逊 Alexa 回答的用户问题比例为 20.7%，准确率为 87%。

虽然大部分答案都是正确的，但谷歌虚拟助理仍然会犯错误。谷歌精选摘要产品管理总监艾米莉·莫克斯利（Emily Moxley）表示，如果谷歌虚拟助理无法真正理解问题，或者找不到具有高度权威性或正确性的来源，或者无法提供足够的选择结果，谷歌就会主动关闭精选摘要功能。