美团打车或于 3 月 16 日在北京、上海等七城同时上线 新闻

美团打车可能会在本月中旬登陆包括北京、上海、杭州在内的 7 个城市。据 TechWeb 报道，美团打车将于 3 月 16 日正式登陆北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门。

美团于去年 12 月在南京低调推出打车业务，而在经过 12 天的用户网上报名后，美团打车 此前还计划在北京开展业务 ，不过随后美团 被北京市交通委员会约谈 。北京市交委称美团打车未依法在北京是申请网约车牌照，缺乏运营资质，故美团打车在北京开站的计划搁置。

1 月 12 日，美团打车方面表示，他们 已经在南京和上海取得 了《网络预约出租汽车经营许可证，从当时的情况来看，上海可能会取代北京成为美团打车进入的第二个城市。

去年 12 月底，美团打车内部拟定进入北京、上海、成都、杭州、福州、温州、厦门这七个城市，同时推出了一个 报名网页 ，上面的口号是“何时开通你说了算”。据介绍乘客和司机均可报名，前 20 万乘客注册可以拿到打车券，而前 5 万司机则可以享受零抽成。美团在一个城市的规则是，用户报名满 20 万人就在这个城市开站。

如果消息属实的话，那就意味着美团应该已经取得了这 7 个城市的网约车运营牌照。