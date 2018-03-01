印度美食搜索与配送服务企业 Zomato 获阿里巴巴 1.5 亿美元投资 新闻

3 月 1 日下午消息，据路透社报道，印度美食搜索与配送服务企业 Zomato 在本周三，获得了来自 阿里巴巴 集团 1.5 亿美元的投资。据悉，Zomato 投后估值超过了 10 亿美元。另外，作为本次交易的一部分，阿里巴巴旗下的蚂蚁金服也将会收购 Zomato 价值 5000 万美元的股份。

Zomato 年成立于印度班加罗尔，此前曾有媒体报道 ，在阿里巴巴集团牵头的一轮融资中，印度食品科技公司 Zomato 已筹集了 2 亿美元的资金，摩根士丹利对其估值上调至 25 亿美元。Zomato 目前在 24 个国家提供服务并全部实现盈利，据 Zomato 提供的数据显示，2016 – 2017 年其销售额为 3232.27 亿卢比。

前不久，该公司最近在印度推出了一款名为 Zomato Gold 的独家宴请和社交会员计划，该项目在印度受到了用户的追捧，在短短 7-8 个小时内就吸引到超过 2.6 万个订阅用户。Zomato Gold 的云厨房也受到了行业利益相关者的积极响应。

一直以来，Zomato 将 Swiggy 视为主要的竞争对手，而 Ola 进军这一领域加剧了竞争的激烈程度。在 2017 年 12 月，softbank 支持的 Ola 收购了 foodpanda India，从而重新进入到这一领域。2015 年 9 月，Zomato 获淡马锡等领投的 6000 万美元。在过去的 6 个月里，摩根士丹利、汇丰证券和野村金融三家券商对这家食品技术公司的估值水平估值水平从 7 亿美元到 25 亿美元不等。