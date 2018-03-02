消息称 360 手机和锤子科技正洽谈合并，双方团队已见过面 新闻

更新：动点科技针对此消息向 360 手机方面求证，对方表示“目前没有相关消息披露”。

据 腾讯科技 援引知情人士消息，中国主营安全相关的互联网公司奇虎 360 旗下“360 手机”正在和锤子科技（Smartisan）洽谈合并事宜，目前还没有达成最终交易。这名知情人士描述称，奇虎 360 董事长周鸿祎和锤子科技 CEO 罗永浩在 2018 年春节之前就已经开始接触，双方团队也见过面。

不过针对合并由哪方主导，目前还无法确定，该人士也表示还不方便透露，并强调目前双方只是有意向，能否达成合并暂时也难以断定。

360 手机是奇虎 360 公司 2016 年 3 月宣布推出的手机品牌，前身为 360 公司旗下的奇酷手机以及收购自酷派的大神手机系列。“奇酷”和“大神”在 2016 年 3 月 21 日，360 手机 F4 新品发布会上正式被统一，并推出主打舒适体验的 F、畅快的 N 以及强调科技感的 Q 三个系列。

锤子科技刚在去年 11 月召开了新品发布会，并推出 畅呼吸空气净化器 ，这是锤子科技首次推出智能手机和相关服务以外的产品。锤子科技还曾在今年 1 月被曝将更名为 “野望科技”。