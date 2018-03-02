“当你家送货员送到你家缺没人开门，也没有物业或者快递柜这种可以暂存一下的时候，他还可以选择将包裹放在家门口，然后拍了一张现场照片。几秒种后，你的手机就收到了一条物流消息推送，且附上了一张照片。”亚马逊近来推广了一项名为妥投留影的新服务，在全新的“货到拍照”项目实施后，该公司就能够确认司机是否妥善投递了包裹，客户也可以知晓物品的确切位置。

亚马逊发言人 Kristen Kish 表示：“亚马逊物流照片交付项目提供了视觉化的送达确认功能 —— 它向客户表明了包裹已安全抵达何处 —— 这是我们为改善客户的便利而进行的诸多创新之一”。

USA Today 报道称，该项目其实已经持续了至少 6 个月，只是亚马逊最近才更新了让所有物流司机都可以拍照的交付设备和 app 。

根据亚马逊的政策，如果用户声称包裹在投递期间遗失，是可以要求退款和再派送的。目前该项目已在俄勒冈、拉斯维加斯、 印第安纳波利斯、西雅图、旧金山、以及北弗吉尼亚等部分地区上线，如果用户不希望隐私被曝光，也可以在下单时勾选“请勿拍摄妥投照片”。

此前我们 报道过 ——亚马逊正计划 18 亿收购一家智能门铃制造商，外界视其同收购 blink 的战略规划为同举旨在为其新型的无人快递模式增添新技术手段，这也将有助于消费者增长对亚马逊配送模式的信任度。