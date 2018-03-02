波音 CEO：飞行出租车未来十年内有可能投入运营 新闻



据 《每日邮报》 报道，波音公司 CEO Dennis Muilenberg 称，飞行出租车未来十年内就有可能投入运营。他补充说：“现在真正的飞行原型出租车正在建造中，这项技术非常可行。”

波音公司称，去年 10 月份已经兼并了极光飞行科学公司时已经开始飞行出租车项目，这家公司可以将飞行出租车的速度提高一倍。极光公司最近也与美国国防部签署了一份 8900 万美元的协议，为其研发垂直起落的电动飞机—— LightningStrike，这款飞机将使用电动推进器。

据极光公司称，垂直起落飞机能够为交通拥堵区域和居民区提供灵活的运输方式。但是需要在城市区域建造垂直起落场，供乘客们搭乘飞行出租车。彭博社表示，航班测试可能于 2020 年在达拉斯和迪拜开始。

极光公司正在研发的飞行出租车概念也是与优步的合作内容之一。极光公司与优步合作进行了“Elevate”项目，积极研发先进的垂直起落飞机并打造未来的城市空中交通网络，飞行出租车就是项目内容之一。

Uber 的首席执行官 Dara Khosrowshahi 预测，Uber 将在未来 5 到 10 年内推出自助式飞行出租车。 据悉，该公司正在开发一个名为 UberAIR 的空航版打车应用程序，预计将于 2020 年发布。

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