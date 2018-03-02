戴姆勒全盘收购 Car2go，耗资等同李书福“买下”前者的百分之一 新闻

当地时间周四，德国汽车制造商戴姆勒宣布斥资 7000 万欧元（约合 5.5 亿元）收购汽车共享公司 Car2Go 剩余 25% 的股份，此前它曾经作为股东联合创办了这家公司。 交易完成后，戴姆勒将全资拥有 Car2Go。

2012 年，Car2Go 作为一家合资企业成立，戴姆勒拥有 75% 的股份，汽车租赁服务商 Europcar 拥有剩余 25% 的股份。如今，Car2Go 在欧洲、北美 和中国 都有业务，在全球拥有超过 300 万用户。

知情人士今年早些时候 表示 ，梅赛德斯-奔驰的母公司戴姆勒和宝马已经在讨论合并它们的汽车共享服务 Car2Go 和 DriveNow。宝马的 DriveNow 和戴姆勒的 Car2Go 在欧洲城市拥有强大的影响力，但自动驾驶汽车的推出可能会推动自动驾驶出租车服务的大规模扩张。

戴姆勒和宝马希望建立联合业务，其中包括拼车、叫车、电动汽车充电和数字停车服务，以巩固它们在欧洲的地位。

上周，中国吉利汽车买入戴姆勒 9.7% 的股份，理由是希望双方在技术方面进行合作。而玖拾亿美元的现金流可能给了戴姆勒这么做的决心。