社交网络互动也能兑换虚拟币，黄立成的“秘银”将于 3 月 5 日开启挖矿 区块链

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台湾嘻哈圈鼻祖、直播平台 17 创始人 黄立成 最近宣布，其社交区块链项目 秘银（Mithril），3 月 5 日就可以开始社交挖矿。基于以太坊 ERC20 的秘银币已经于 2 月 24 日在加密货币交易平台 OKEX 上线。

2 月 19 日，黄立成在微博上称 他正在做一个新的社交区块链——秘银，他说：“大家进行社交同时就在社交挖矿（Social Mining），可以挖到秘银。”

根据官网的介绍，秘银是一个去中心化的社交网络，以区块链技术回馈内容生产者的贡献。据介绍，用户可以使用社交挖矿来挖掘秘银币，每位用户“在秘银生态系中的社交媒体上的互动，以及上传的内容”，都能根据秘银演的算法“转变为相应的秘银币”。

秘银的首发应用将是团队自行研发的 Lit 应用，其 beta 版将于 3 月 5 日上线，届时，创作者即可通过在平台上的社交互动，包括上传内容和视频观看次数、时长、评论等，获得秘银币。

根据 36 氪的说法， 秘银已经与 Qtum 量子链达成合作 ，日后“将基于 Qtum 开发 Dapp 矩阵，包括交友产品等，这些产品将统一使用秘银币”。