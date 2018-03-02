人民网、腾讯、歌华有线合作成立视频合资公司 发力直播和短视频领域 新闻



据 人民网 报道，今日，人民网、 腾讯 、和歌华有线（含其关联基金）宣布将成立视频合资公司，共同发力直播和短视频领域。

据悉，本次合作将融合人民网的内容制作和品牌优势、腾讯的技术平台和流量优势以及歌华有线在北京地区的广泛终端覆盖，发力短视频、直播内容的制作和分发。腾讯公司同时宣布，将签订视频版权采购框架协议，采购人民网的优质视频内容。

腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾在致辞中表示，此次携手人民网、歌华有线共同发力移动视频领域，腾讯将继续充分发挥自身在大数据、云计算、人工智能等领域的技术优势和平台优势，助力传统主流媒体融合发展。

据悉，北京歌华有线电视网络股份有限公司是国内有线网络行业首家上市公司，已成为首都公共文化服务和智慧城市建设的重要支撑平台。歌华有线公司董事长郭章鹏表示，歌华有线将依托首都区位优势和高清交互数字电视网络覆盖、终端入户的优势，全面系统整合公司资源，积极对接人民网、腾讯公司的平台优势，加快推进视频战略合作项目落地。

传媒领域著名专家、中国教育电视台总编辑胡正荣评价称，人民网携手腾讯和歌华有线，充分发挥出三方优势，实现了内容、渠道的全领域覆盖，竞争优势明显，未来发展空间充满想象。

图片来源：人民网