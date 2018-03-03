哔哩哔哩递交赴美 IPO 申请，计划融资 4 亿美元 新闻

3 月 3 日获悉，哔哩哔哩 向美国证券交易委员会（SEC）提交了 IPO 申请（FORM F-1），计划在美国上市，融资金额 4 亿美元，股票交易代码为“BILI”。承销商为摩根史丹利、美银美林和摩根大通。招股书中暂未透露发行价区间以及股票发行数量。

截至 2017 年第四季度，哔哩哔哩的月度活跃用户为 7180 万，是 2016 年第一季度的 2.5 倍；用户日均使用时长为 76.3 分钟。用户中 81.7% 是出生于 1990-2009 年之间的年轻人，在招股书中被称为中国的“Generation Z”（Z 世代）。此外，哔哩哔哩正式会员第十二个月的留存率超过 79%，这体现出哔哩哔哩用户的超高黏性以及对品牌的高度认同。

在内容构成上，哔哩哔哩以 ACG（动漫、游戏）相关内容起步，现阶段已经发展为包含视频、游戏、直播、社区等服务的综合性内容平台。用户能够发现、分享和创造高品质内容，找到属于自己的兴趣圈子，产生互动和共鸣。 其中，专业用户创作视频（Professional User Generated Video，PUGV）占哔哩哔哩整体视频播放量的 85.5%。2017 年活跃内容创作者的数量同比 2016 年增长 104%。

在社区属性上，招股书显示，哔哩哔哩的用户日均使用时长达到 76.3 分钟，正式会员第十二个月的留存率超过 79%。截止至 2017 年 12 月 31 日，共有 3160 万用户通过了哔哩哔哩独创的社区入门考试成为正式会员。高时长和高留存作为两大核心指标体现出了哔哩哔哩社区的黏性。

招股书显示，哔哩哔哩 2017 年总收入为 24.68 亿元人民币，基于非美国通用会计准则 (Non-GAAP) 的年净亏损为 1.01 亿元人民币。公司收入实现快速增长，2017 年同比上年增长 372%，2016 年同比上年增长 299%。

游戏是哔哩哔哩目前收入占比最大的业务，在 2017 年占总收入的 83.4%。直播业务和广告业务起步较晚，分别占比 7.1% 和 6.5%。2017 年排名前三的营业成本主要是收入分成成本 9.26 亿元人民币（占总成本 48.3%），带宽服务器成本 4.69 亿元人民币（占总成本 24.4%）以及内容和版权成本 2.62 亿元人民币（占总成本 13.6%）。

在公司股权结构上，董事长兼 CEO 陈睿持股 21.5%，为第一大股东；创始人兼总裁徐逸持股 13.1%；副董事长兼 COO 李旎持股 3.7%。在主要机构投资者中，华人文化 (CMC) 持股 12.8%，位列第一；正心谷创新资本 (9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君联资本 (5.9%)、腾讯公司 (5.2%) 分列二至五位。

在对市场前景的展望上，招股书披露，哔哩哔哩作为中国年轻人高度聚集的内容社区，其使命是丰富年轻一代中国人的文化生活。此次募资将用于继续满足用户对优质内容的需求、持续提升用户体验。同时，公司将进一步加强平台技术，包括云技术、大数据和人工智能，并全方位加强平台的竞争力。