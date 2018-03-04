ofo 创始人戴威以动产抵押的方式, 换阿里巴巴 17.7 亿元融资 新闻

据 AI 财经社 独家报道，ofo 创始人戴威已通过动产抵押的方式，两次将其资产共享单车作为质押物，换取了阿里巴巴共计 17.7 亿元人民币的融资。

2017 年 11 月末，有媒体报道称因市场扩张成本高企，摩拜和 ofo 小黄车两家单车企业资金告紧，已经开始挪用用户押金填补缺口，挪用高达 60 亿元。不过摩拜及 ofo 均双双否认，并称用户押金随时可退。

1 月 15 日，有媒体援引 ofo 小黄车内部人士消息称，ofo 正在进行新一轮融资计划，这笔融资由阿里巴巴主导。去年 12 月就有消息称，ofo 敲定了新一轮融资，而阿里巴巴参与了这一轮融资。对这一消息，ofo 官方和阿里巴巴方面都没有作出评论，阿里表示“以公告为准”。

1 月 24 日，摩拜获得一笔新的资金，其已完成新一轮金额大约为 10 亿美元的融资。而当时，ofo 的融资因公司管理层和大股东滴滴矛盾加剧而推进无力，因为滴滴在 ofo 董事会拥有一票否决权。据 AI 财经社 了解，由于 ofo 的主要股东之一滴滴拒绝签字，阿里和 ofo 的投资事宜一直处于搁浅状态，因此，阿里方面只能通过贷款方式驰援。