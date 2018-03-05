郭明錤：苹果将在 Q2 推出新款 MacBook Air，定价低于老款 Air Apple

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近日，凯基证券分析师郭明錤发布新的研究报告，预测苹果将在今年推出更便宜的 MacBook Air。

“我们预测苹果将在 2018 年 Q2 推出新款 MacBook Air，定价低于老款。我们预测今年 MacBook 系列产品总的出货量将同比增长 10-15%，去年的出货量在 1500 万-1600 万台。”

根据 MacRumors，新款 MacBook Air 不出意料的话，将提升产品的内部配置，包括处理器和图像处理能力，此外，也将升级现有 Air 的 1440 x 900 非 Retina 屏幕。

目前苹果的入门级笔记本电脑设备为 13 英寸 MacBook Air，售价 6988 元起。过去几年间，苹果公司对这款设备没有大的升级，只在 2017 年对 MacBook Air 进行了小幅更新，主要是处理器和内部组件上的升级，包括显示器在内等其他方面并没有更新。同时，这款设备的销量不错，因此不排除苹果推出一款新的入门级产品的可能性。

1 月底，据 DIGITIMES 报道，苹果将在今年下半年推出一款 入门级 MacBook，这会是一款 13 英寸机种。触控面板厂商“业成”预计会为新款电脑提供更多的 LCM（液晶模块）。

具体发布时间方面，虽然郭明錤预测在 Q2，但是考虑此前有消息称苹果将在 6 月 4 日-8 日举办 WWDC，这也是苹果上半年发布产品最可能的时机之一。因此，如果真的存在这么一款低价新款 MacBook Air 的话，它的发布时间也许是在 6 月初的 WWDC。



