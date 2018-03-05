欧盟拟对 Google 等巨头统一征税，税率为营收的 2%-6% 新闻

据 彭博社 报道，法国财政部长 Bruno Le Maire 于近日透露，欧盟将在几周内公布一项指令（Directive），向亚马逊、Google、Facebook 等科技巨头统一征税，税率为这些公司营收的 2%-6%。

目前各个欧盟国家对这些公司征税的标准不一。意大利、德国、西班牙、法国等税率更高，而卢森堡、爱尔兰的税率更低，因此科技巨头们纷纷选择在低税率国家注册办公室。

在欧盟的法律体系内，指令设定目标，所有欧盟国家必须达成目标。但是，指令不规定各个国家如何制定法律来达成这些目标。

欧盟向科技巨头征税的分歧由来已久。2016 年，爱尔兰政府在公开表示不愿意向苹果征收更高税款后，在欧盟的强压下，爱尔兰政府被迫向苹果收取 130 亿欧元 的税款。

据了解，根据欧盟委员会调查发现，爱尔兰在 2014 年对苹果征收税收的税率低到了 0.005%，2003 年则也只有 1%。对此，委员会要求这家公司向爱尔兰补缴 130 亿欧元的税款。尽管苹果和爱尔兰都对此提出抗议，但看起来并么有什么作用，前者预计会从今年第二季度开始将税款转交给第三方托管账号，并将一直持续到第三季度。



