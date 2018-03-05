中国可能会成为全球上网最便宜的地方 作者专栏

今天前有传言说，中国在流量“漫游费”方面将会有重大的调整，而这一传言在今天被证实了。之前的传闻说，会取消“省内流量”和“全国流量”的区别。这一说法的正式表述是“ 取消流量漫游费，移动网络流量资费年内至少降低 30%”。

2015 年初，中国正式提出了“提速降费”的总方针，三大运营商从当年 5 月开始推进改革方案。三年来，家庭固定宽带的网络速度得到了明显的提升，已经跟韩国等全球网速最快的国家看齐。而今天，这种优势会进一步体现到移动网络上。

记得当时我曾经写了一篇名为《提速降费也得下乡》的文章，希望除了城市的宽带资源有改善之外，也能够提升农村宽带的性价比。现在，这一进程是确实进行当中的；而且随着流量漫游概念取消，意味着只要有信号覆盖的角落，所有的流量资费都将迎来一个均等的调整，今后的优惠将对于城乡居民同等有效。

终极“网络中立”

在流量仍处于漫游状态时，能提供全国漫游无限流量的手机卡套餐，例如联通的冰淇淋套餐等等，资费在每个月 200 到 300 元之间。如果想按照自己的需要，以便宜点的方式来覆盖日常生活的大部分流量，则需要选择运营商与品牌共同推出的联名套餐，包括腾讯王卡、蚂蚁宝卡、京东强卡等。

有人整理了 一套完整的联通联名套餐资费名单 ，发现居然有 140 多种不同套餐。但用不着那么麻烦地计算，总体上来说这类卡还是腾讯的最合算。因为微信我们无论如何都会用到，而腾讯系的软件数，也可以保证你绝大部分的日常操作，都会在腾讯系软件内完成。

从这些卡当中，我们可以看到巨头对我们生活的覆盖程度之恐怖。这种流量联名卡的出现，本质上是 对“网络中立性”概念的违背 ，也就是指运营商不能和某家特定的互联网公司勾结，使人们在看这家公司的内容的时候，网络资费成本比较低，看其他公司内容的时候要额外多交钱。如长期违背“网络中立”原则，与运营商有合作的互联网公司，将会因为流量更便宜而更具备竞争优势，从而逼死其他竞争对手，甚至达到垄断。

然而，从今天开始引入的全面取消流量漫游的政策，可能会彻底终结所谓的“流量寻租”的可能性，在应用范围更广泛的资费套餐更便宜的时候，专用套餐省下的钱不多的话，意义就不大了。

本地和全国流量间的价差

目前运营商的本地流量都不约而同给得非常慷慨。由于分省结算的缘故，一线城市、直辖市等和中小城镇之间，往往存在一个巨大的价差，因为要按照当地人民的生活标准制定费率。部分欠发达地区的流量套餐，会便宜得让大城市人瞠目结舌。

现在全国多数省份都会在各地运营商，主要是电信和联通当中，存在一种办理固定宽带赠送手机卡的套餐，并且该手机卡省内流量无限使用，相当于将家庭宽带传递到了家庭成员随身携带的设备上。一般是固定宽带+IPTV+一主两副的三张手机卡，加起来每个月只需要付出相当于以前单一固定宽带的费用。

在新政策出来之后，如果老用户的资费不发生任何调整，这就意味着在小地方安装固定宽带之后，可以获得全国无限流量的资格，跟现有的冰淇淋套餐等相比会省下很多钱。

不仅是在众多大城市漂的老家，假设你住的地方是和帝都一河之隔的燕郊，或类似的外省卫星城，都能体会到立竿见影的价格变化。这也许是任何形式的“价格双轨制”在“并轨”时候一定要经历的改变。

进一步激发互联网创新

即使是在当下，在中国的公共场合上网，已经比世界上其他很多地方都要方便和便宜。在深埋地下的地铁内和大部分电梯的封闭空间内都有手机信号覆盖，在高铁上也能够上网。在很多城市的公共场所，都提供不限使用时间的公众无线网络，只需要手机收取验证码就可以联网。在一些国外的热门旅游城市，免费上网时长通常限定在半个小时之内，或者全都需要消费后才给上网密码。

一旦流量取消漫游，提速降费来到一个新阶段，中国有可能会成为全球上网最便宜的地方，同时也是网速最快的地方之一。这样的改变，将为中国的互联网创新带来一些微妙的变化。

其实变化不一定会特别显著，因为因网络连通性带来的红利，在过去的几年已经有比较充分的发挥。即将上市的 B 站等众多视频网站都获得长足发展，短视频、直播、在线答题等等都是消耗大量流量的项目。其火热也证明了良好的网络连通性，能够让形态多样的互联网服务变成现实。

这将进一步激发中国成为新的互联网产品形态的试验场。中国的网速及资费优势，将和人多、地广、劳动力便宜、部分地方监管宽松等诸多因素加在一起，吸引更多全球范围内的前沿创新项目，在中国率先落地生根。



