印尼打车应用 Go-Jek 计划 IPO，考虑两地上市 新闻

3 月 5 日，据 彭博社 报道，印尼公司 Go-Jek 正在计划进行 IPO。 Go-Jek 总裁 Andre Soelistyo 等高管于周一与印度尼西亚股票交易所的官员们会面，讨论 IPO 事宜。

虽然这家公司对于 IPO“非常认真”，但是还没有具体的上市时间表。

上市地点方面， Go-Jek 表示非常希望在当地 IPO，让印尼人有机会持有其股票。不过，这家公司也在考虑两地上市，让外国人有机会投资。

Go-Jek 以打摩的切入共享领域，是东南亚摩的共享领域的代表，Go-Jek 的摩的服务 Go－Ride 是印度尼西亚最大的移动出行平台之一；崭露头角后上线汽车叫车应用 Go-Car。

2017 年 5 月，有消息称 Go-Jek 已完成 12 亿美元的最新一轮融资，腾讯领投 。

2018 年 1 月，Google 确认 投资 Go-Jek，这笔交易是 Google 在印度尼西亚的第一笔直接投资。

Go-Jek 公司宣称在印尼 25 个城市拥有超过 20 万个司机。它开始只是一家纯粹的摩托车的士公司。因为在印尼一些大城市如雅加达，道路交通非常拥挤，两个轮子的摩托车要比四个轮子的汽车更方便。但是后来，该公司推出了 GoCar 私家车服务，并与的士公司 Blue Bird 建立了合作关系。而 Uber 和 Grab 公司也都在印尼推出了摩托车的士服务，从而加剧了竞争。



