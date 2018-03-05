押车借钱的 ofo 补贴未断，未来归宿仍是谜团 作者专栏

现在，如果我们评判某家公司前途的标准，是它能否作为一个独立实体存在的话，那么 ofo 的前途肯定是不乐观的。它 在一些描述中 ，甚至已经变成了跟 Acfun 差不多的，已经是待价而沽阶段的标的物。

ofo 以所有单车资源作为抵押，从阿里手中获得救命钱 ，其本质类似张旭豪据说曾经签过（不过他自己否认）的对赌协议，基本上可以看作是丧失独立地位和创始团队让出主动权的前奏。

但是对于普通的消费者来说，小黄车是否依然以独立公司的身份存在，并不是他们最关心的。他们所关心的重点在于市面上是否还能够继续看到，骑到小黄车。

ofo 用官方 App 仍可免费骑

在两家主要共享单车运营商春节后基本停止大规模的补贴之后，ofo 时至今日依然没有完全堵死免费骑车的补贴通道。最保险的方法是使用官方客户端，而非微信小程序等其他入口，骑行一次之后会生成一个抢券的机会，可以分享获得一个 1 块钱的骑行券。

至于摩拜，在停止几乎所有的月卡、抢券等通道之后，现在每一程骑行基本都是要钱的。因此现在 ofo 定价策略一个主要的目的，可能还是尽量的阻止用户去骑摩拜，距离寻求自身盈利还差得远。

共享单车基本不存在产品差异，以及用户粘性—— 产品做得好的小蓝单车的悲剧 说明了这一点。所以很多普通用户时至今日依然是价格敏感的，什么车能找到，而且能免费骑，他们就选什么车。

ofo 带有补贴的继续运营，可以减缓哈罗单车，以及滴滴的青桔单车等后备军不得不开启价格战的脚步。

摩拜为何不怕完全断掉补贴

有消息称，现在摩拜在业务方面的主要努力方向，是进一步降低运营成本，怎样以更少的单车投放量，花更少的钱，来保障单车的供应调度和以前基本一致。

细心的用户可能会发现，在 ofo 如蝗虫一般铺满整条大街的时候，摩拜的单车数量相对较少。但是在你可能要用到车的地方，多少都还会有几辆。

朱啸虎和马化腾 那场“哑终端”的朋友圈争论 曝光前后，至少从对外宣传上，摩拜更重视对数据和算法的强调。摩拜技术人员曾 在过去一些技术分享活动中 ，将其单车的布点灵活性，主要归功于算法和机器学习。目前，摩拜就相关算法已经申请了多项专利。

相比之下，小黄车受到已投放车辆锁具的技术限制，本身能够收集的数据就存在问题，而基于数据之上的算法优化就更难了。ofo 无法准确或大致估计其单车数量，因此在向阿里借款时标注的单车数量是“浮动”的。

ofo 卖给谁最合适

ofo 现在的第一大股东是滴滴，在补贴大战期间，滴滴的引入曾经被认为是 ofo 的其中一张牌，是一个竞争优势，而今已经演变成了其前进（或卖身）路上的最大障碍。同时，ofo 也同样是滴滴的心病，它始终无法完全融入 滴滴的交通大布局 当中。

滴滴不得不另起炉灶，新建一个单车调度平台并开始运营自有品牌单车。因此，现在看到的滴滴对目前 ofo 投奔阿里系的阻拦，从某种程度上说，具有滴滴方面报复的成分。

至于摩拜，在和 ofo 商谈合并期间临门一脚的犹豫，主要是因为合并不一定会对摩拜的业务有很多的加分。两套不同的单车系统难以整合，而两个品牌都各自独立运营，就不能将自己目前积累的算法优势和管理能力移植过去，在增加运营成本的同时，也会给用户造成一定困扰。

而一心想接下 ofo 的阿里，则是当前各方当中，最可充分地利用 ofo 单车资源的一方。连同 最近全部收购的饿了么 ，以及自带的口碑一起，ofo 的单车资源可以合并成一个本地生活和线下业务的完整体系，共享单车具有一定的协同作用，而这种作用只是纯粹的需要车本身，对车子智能程度的要求不高。

不过，这种业务线上的融合就只是众多可能的其中之一，对于业务线冗长的大公司而言，买了以后不能善加利用，最后闲置和解散的例子也是比比皆是的。只要用户可以继续看到小黄车在街头运营，所有的分分合合就不是他们最关心的。



