【视频】大疆 Osmo Mobile 2 评测：当了 24 年单身狗，为何拍起视频还是抖？ 智能硬件

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各位动点科技的新老朋友，大家戊戌狗年好呀~

相信诸位“坐班汪”已经从家乡陆续回到了自己的工作岗位，重新成为了写字楼里的“杰克马”。回想刚刚过去的春节，你除了每天在家中被动起床，被动串门，被动相亲和主动养膘之外，是不是还在手机中留下了一些与亲友的合影呢？但仔细看看这些没来得及处理的视频和图像，除了不修边幅的构图和未曾美颜的底片，似乎这些影像都有点糊，摄录的视频也是乱晃到没朋友？

当了 24 年单身狗，为何拍起视频还是抖？今天，笔者便要和大家分享一款可以解决这些问题的手持稳定拍摄神器——Osmo Mobile 2。

1.“画面防抖”和“稳定器”是两码事

戊戌狗年当然要拍狗，在笔者拿到这款手持稳定器前，家中的小狗已经被拍到对镜头冷漠了。在实际评测 Osmo Mobile 2 之前，有个问题在于就算你是一条万年单身狗，就算你的相机能防抖，你就一定能保持画面的稳定吗？所以“画面防抖”和“拍摄稳定”是两个维度的问题，就像“云台相机”是由两个部件构成的一样。

首先，画面防抖的机制，是通过改变光轴，从而使得传感器上的图像更为稳定，而改变光轴的方式是通过侦测当前时刻位移的变化，瞬时做出调整和改变，这样的防抖机制主要是针对于单帧画面的拍摄图像而言，却不能改变相机本身运动带来的起伏状态。

将这段专业术语翻译一下，就是“光学防抖”是为了让单帧画面获得更为清晰的成像。

其次，“稳定器”简单的理解起来，就是一种进阶版的“高级三脚架”，能够使得视频拍摄更加的流畅。所以说如果“拍摄器材”没有办法实现画面防抖，就算你是条万年的单身狗，你的“麒麟臂”也救不了你的画面。

而“稳定器”的操作原理大致有两中，其一是“物理稳定器”，基于物理的重力平衡来实现的。早先婚礼拍摄上多使用的是斯坦尼康的稳定器，就是借助物理稳定来实现画面稳定的拍摄。第二种“电子稳定器”是借助陀螺仪来侦测运动。电子器材会基于“运动惯性”来展开侦测，提前做出运动方位的判断，与“光学防抖”比较，不但可以使得视频的拍摄流畅，对于单帧画面的成像也会起到很大的帮助。而大疆的手持云台算是电子稳定器小型化的代表，也是未来稳定器的发展方向。

提到大疆创新，多数人都是从无人机开始认识的，也常能听到“云台相机”这样一个名词，实际上相机和云台是两个部件，其中“云台”起到的作用就是稳定器的功能。而手持云台，更是无人机稳定云台的衍生品。

作为大疆的早期投资人，远瞻资本的创始合伙人胡明烈在前一段时间接受动点科技的采访时便说道 ，“2012 年，大疆推出云台，我就知道这个公司会很赚钱，但我不知道会像现在这么赚钱。当他把云台成本价格降到 3000 块钱人民币左右的时候，可以颠覆整个航拍行业。”

基于这样的基础上，你是不是可以更好地理解大疆的产品链了。

2.Osmo & Osmo Mobile 的核心区别究竟在哪

网络上大疆手持稳定器的专区，常会展开这样的讨论。作为新手到底是入手一台 Osmo 还是采购价格更为亲民的 Osmo Mobile 2 呢？

其实，除了官网上给出的参数差异外，两款产品最核心的差别在于 Osmo 本身搭载的是大疆的可拆卸云台相机禅思 X3，而 Osmo Mobile 2 所使用的相机实际上取决于你使用什么型号的手机，而手机镜头的配置，更决定了你相机的好坏。

大疆旗下的 Osmo+ 更是可以支持更换类似 X5/X5RAW 的镜头组，实现丰富的拓展，来配合不同的使用场景，从而达到较为专业的录像水准。

不同使用场景决定了 Osmo 和 Osmo Mobile 不同的用户人群，作为一般的家庭或者是网红直播来说，购置一台 Osmo Mobile 其实是足够的，尤其是 Osmo Mobile2 使用的是低功耗蓝牙 4.0 与手机连接，同 Osmo WiFi 状态下与手机连接相比，Osmo Mobile 2 近乎 15 小时的续航能力，还是为人称道的。

但是知乎网友也曾表示过：“第一代 Osmo Mobile 目前尚未解决与 iPhone 7 Plus 等机型光学防抖功能的冲突问题。”从这个维度来说，Osmo Mobile 与搭载着大疆自身可拆卸云台相机的 Osmo 相比，兼容性还是一个需要被消费者纳入考量的点。尤其当下是安卓机品牌广泛，论坛上关于蓝牙匹配的问题也曾引起大疆的消费者的讨论。

而在笔者亲测 Osmo Mobile 2 的过程中，iPhone 6 没有与 Osmo Mobile 2 发生兼容性方面的冲突，拍摄的视频成像效果的表现也是不错的。

3. 竖着拍、能变焦、“网红狗”直播的不二之选

这一次 Osmo Mobile 2 因为材质的调整，使得其与前代产品相比，重量上显得更为轻巧。同时前文中所提到的低功耗蓝牙 4.0 与手机连接，配合 2600 mAh 的锂电池，15 小时的续航相比上一代产品更为持久。在外形结构上，Osmo Mobile 2 手柄的前端还设置了一个 Type-A USB 口，可以用来给手机等移动设备充电。

总结来说，Osmo Mobile 2 更适合广大有着直播习惯的用户来使用，特别是 Osmo Mobile 2 新增了竖拍的功能，更加贴合网络视频的观看习惯方式，同时配合着大疆官方的 APP “DJI GO”中提供的多种的“直播渠道链接”来使用，简直是广大网红的福音。

当然，此次升级的 Osmo Mobile 2 还有诸多别的功能。智能追随依旧好用，轨迹延时表现也不俗，同时作为新增功能的的“顺滑变焦”，也给了人们新的惊喜。大大丰富了不同景别状态下的影像的表现力，对于日常小白用户来说，变焦功能的推出，使得用户拍摄的影像景别的丰富性大大提升了。

最后来看一下这款 Osmo Mobile 2 的价格，相较于一代产品 1399 元的价格，899 元的价格可以说是性价比之选了。但相较于市面上同类手持稳定器产品大几百的价格相比，这是不是大疆在市场方面对于价格上做出的妥协呢？



