极光大数据：网约车 App 大部分用户低于 35 岁，用户增长转向新一线和二线城市 新闻

移动大数据服务商极光今天发布了网约车 app 行业研究报告。报告显示，从 2014 年网约车进入公众视线开始，短短四年时间网约车已经部分改变了中国人出行的模式。 接下来，网约车企业们将从战局尘埃落定的一二线城市转战三四线城市甚至更为下沉。

截至 2017 年 12 月最后一周，网约车 app 市场渗透率为 14.0%，市场规模超过 1.4 亿人，过去一年行业整体处于在轻微的波动中上升的状态，与 2016 年同期相比，全行业的用户规模增长了 16.4%

滴滴出行在网约车行业内处于领先地位，在中国移动网民中的渗透率高达 12.0%，意味着每 100 个移动网民中就有 12 个滴滴出行的用户。

过去半年，滴滴出行的日均新增用户量为 70.4 万人，是日均新增用户量排名第二的网约车 app 神州专车的 7 倍，新一线城市是滴滴最大的新用户增长点，为 2017 年 Q4 贡献了超过 1/4 的新用户。

滴滴处于绝对领先地位

极光大数据显示，滴滴出行在网约车 app 行业处于绝对领先的地位， 每 100 个中国移动网民中就有 12 个是滴滴出行用户，排名第二的神州专车市场渗透率为 1.37%，其余网约车 app 市场渗透率均低于 1%。

极光大数据显示，过去半年每天有超过 1300 万人使用滴滴出行。除滴滴出行之外，网约车 app 过去半年的平均 DAU 普遍低于 50 万人，其中名列第二和第三的神州专车和曹操专车 DAU 均值分别为 25.6 和 21.9 万人。

网约车 App 或将注重渠道下沉

根据极光大数据统计， 主流网约车 app 2017 年 Q4 的主要新用户增长点在新一线城市和二线城市 ，以用户体量最大的滴滴出行为例， 随着在一线城市的深度渗透，滴滴在一线城市的人口增长红利已逐渐消失，新一线城市成为滴滴最大的新用户增长点，为 Q4 贡献了超过 1/4 的新用户 。

根据极光大数据统计，来自一线、新一线和二线城市的网约车 app 用户占比为 63.3%，较二线及以上城市网民在全国移动网民中的占比高 19.7%，在未来一段时间， 网约车 app 或将注重渠道下沉，寻找新的用户增长点，满足三线及以下城市移动网民在网约车方面的需求 。

网约车行业人群画像分析

通过观察极光大数据发现，网约车 app 的主要用户群为 35 岁以内的男性用户，其中男性用户占比为 59.8%，35 岁及以内用户占比超过八成 。



