天眼查创始人兼 CEO 柳超：公开数据比私有数据有更高的用户价值创造空间 新闻

3 月 5 日，天眼查 宣布其正式从“商业调查工具”升级为“商业安全工具”。天眼查自 2015 年底正式上线，两年间，已全面实现细分市场第一的成绩。据 百度 统计，天眼查的用户已超过一亿；截至 2017 年 12 月，天眼查的“百度指数”是友商 A 的 2.2 倍，是友商 B 的 6.8 倍；根据 ASO100，天眼查始终稳居 App Store 商务榜前十。

据天眼查创始人兼 CEO 柳超博士介绍，天眼查目前已经形成了满足各个行业需求的完备产品体系。其中，天眼查个人版产品（网站、APP）服务于个人用户，已收录 1.4 亿家社会实体信息 (公司、社会组织、律所等)，包含上市信息、企业背景、企业发展、司法风险、经营风险、经营状况、知识产权等 80 种数据维度。专业版产品服务于企业用户，政府版产品服务于多个具有监管职能的部门和机构。在金融和政府领域，天眼查已经和中国人民银行、重庆进出口担保、中征应收账款融资服务平台、中招联合、毕马威会计事务所、京东金融等建立紧密合作关系，基于天眼查数据平台定制开发出了相关数据产品，解决细分行业痛点。

在大数据领域，有一种观点认为私有数据比公开数据的价值更明显，因此，私有数据领域一直都是行业激烈竞争的红海，而柳超则认为“公开数据是最有价值的”。

他提到，从数据动作和价值创造来看，公开数据比私有数据有更高的用户价值创造空间。在产品化阶段，公开数据由于不存在“数据孤岛”问题，通过深度挖掘和连接，能产生更高的用户价值。

除了有广阔的价值创造场景，开放也是最安全的。自 1883 年，柯克霍夫原则提出：安全，必须通过透明、公开来保证，而不能通过隐匿来实现。无论是在密码学领域，还是软件领域，还是现在热火的区块链领域，都是因为开放才安全。

柳超还提到，根据深入思考“马斯洛需求理论”在商业领域的应用，他看到商业安全的需求是强烈的。随着社会经济和技术发展，无论是求职应聘，还是商务合作，还是理财投资，人们都需要通过各种手段来满足自身对于商业安全的需求，进而降低风险。商业安全应用场景涉及生活、工作的方方面面。

用户对于商业社会的不安，一般可以分为两类，一类是“已知的未知”，另一类是“未知的未知”。事实上，现在的很多搜索引擎、专业网站解决的都是用户对于“已知的未知”的探索需求，即用户有明确的查询需求；而现在，天眼查要做的是解决用户对于“未知的未知”的需求探索。

“商业头条”聚集了实时滚动更新的优质商业新闻，实现天眼查从“搜索引擎”到“推荐引擎”的“商业信息获取闭环”，一站式满足用户所需商业信息，是天眼查在“商业安全”上的重大布局。2018 年 1 月底，天眼查 APP 正式上线“商业头条”新功能，通过数据挖掘和机器学习，推送用户所关注的、尚未关注的、有价值的商业信息。该新功能和原有的“查公司”、“查老板”、“查关系”的“商业查询”，形成了“商业信息获取闭环”，并实现从财经到科技，从国内到国外的 500+媒体、1000+频道报道精选的全领域资讯覆盖。在移动化和碎片化渐成趋势的当下，“商业头条”为用户定制个性化商业话题，提供多元化的信息获取方式。

资本方面，2015 年 7 月，天眼查获得了 2500 万的天使轮投资；2017 年 3 月，其获得了由国家发改委和财政部等五大部委共同设立的国家发展基金领投的 1.3 亿 A 轮投资。



