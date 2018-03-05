Uber 联合创始人将发行 1 万亿枚加密货币 新闻

近日，Uber 联合创始人 加勒特·坎普（Garrett Camp） 宣布其将发行 1 万亿枚加密货 Eco，首批的发行量就将达到 1 万亿枚。

而去年价格高涨的比特币，2009 年开始发行，数量被限制在 2100 万枚，加勒特·坎普的 Eco 加密货币首批就计划发行 1 万亿枚，其数量就将是比特币的 47619 倍。

外媒在报道中表示，加勒特·坎普首次发行的 1 万亿枚加密货币 50% 将分发给 10 亿注册用户，20% 将给可信的管理者，余下的 30% 由顾问、战略合作伙伴、负责发行与运营的 Eco 基金会平分，各获得 10%。

而为了加密货币的顺利发行，加勒特·坎普及其 Expa 创业孵化器的一小部分合作伙伴，将会向 Eco 基金会捐赠约 1000 万美元，用于基金会的运营预算。

加勒特·坎普发行自己的加密货币，是希望改变目前加密货币的种种弊端，让其成为一种日常生活中广泛使用的支付工具。

值得注意的是，加勒特·坎普发行的 Eco 加密货币，并不会通过 ICO 筹集资金，这也就避免了潜在的法律和监管方面的问题，目前美国证券交易委员会已向同数字加密货币市场有关的技术公司和咨询机构发出了发出了 80 多张传票，要求他们提供相关的信息。



