小米将于今年年末或 2019 年初进入美国市场 新闻

据 华尔街日报 报道，小米可能会在明年进入美国市场。“我们一直在考虑进入美国市场，”雷军表示。“我们计划在 2018 年年底或 2019 年初进入美国市场。”

目前，小米已经在美国通过沃尔玛商场销售其部分产品，包括运行 Android TV 系统的小米盒子等。去年 11 月，小米开始在美国通过亚马逊销售耳机、充电宝、360 度相机等产品。

小米能否在美国市场取得成功，最终还得看运营商。在 CES 前夕，美国运营商 AT&T 突然终止了与华为 有关销售 Mate 10 合约机的合作。华为原本计划在 CES 上举办发布会 ，而 Mate 10 则作为华为在美国销售的首款旗舰手机。

上个月， 小米与微软签署了战略合作备忘录 ，两家公司将在云服务支持、笔记本电脑类设备、微软小娜与小米智能音箱和人工智能这几个方面进行合作，而微软也将帮助小米进入更多国际市场。

与此同时，小米也 正在为进入美国市场筹备资源 ，希望在美国销售智能手机。

上周， 华尔街日报称 小米考虑在内地和香港双重上市。小米预计将在今年下半年进行 IPO，募资金额将达到 100 亿美元。



