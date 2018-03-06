iCloud 会变得更好么？ Apple

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回答这个问题之前，我想先回答另一个问题：iCloud 究竟要做到怎样才算好？

事实上这两者中的任何一个都很难回答。在苹果党和安卓党（原谅我这里忽视了即将灭绝的 wp 党）中，在够用党和完美主义党中，在···在任何一个以主观评判为准绳的问题中，总会有两方无休止的争吵：有人觉得已经够了，另一些人则永远是“对不起，零分滚粗。”

而这类问题似乎永远不会结束，至少从 7 年前来看是这样的。2011 年，iCloud 正式问世，一同出现的还有 iOS 5 和 OS X Lion。如今 iOS 已经出到了 11，而 OS X 也早已面目全非。就连很少露面的 iCloud 的一改一贯作风，把数据迁移到了美国境外，并由一家中国公司代为管理。尽管众口难调，但我们没理由不相信这些大大小小的变动会让现在所呈现出的结果偏离它们最开始的设想。技术在迭代，需求也在不断改变。无论是否出于它们的主动意愿，在这些调整不断“满足我们的需求”的同时，我们所希望，所想要的东西并不是一成不变。而它们也 不再是 ，或者说并不能够预料到后来所有要发生的事情。所以到这里，前面所提到的问题就变得很明确了：iCloud 要做到什么程度才能在最大限度上跟得上大多数人最当下的需求？（当然这个句式不仅仅只局限于 iCloud）

自上周三中国区 iCloud 用户数据迁移到国内到现在已经有一段时间了，客观一点来说， 迁移后数据传输速度确实比以前更稳定 。此前， 苹果曾表示此举有助于提升 iCloud（中国）的速度与可靠性 。从这方面来看，它并没有说错。

尽管对很多国区苹果用户来说，iCloud 可能是存在感最弱的苹果产品。它的描述文档（or 使用指南）生涩拗口。它的体验质量往往跟拥有的苹果设备数量成正比。而就算是经常使用的（5GB 初始空间）云盘功能与国内动辄“TB”、“光速备份”的网盘们相比也根本不值一提。但 iCloud 总归有着它的存在价值（这里仍然指的是针对普通苹果用户），除了跨设备同步备份，设备丢失查找、官方及三方应用数据同步、文档协作编辑（这里尤指 iWork 套件）等等，这些是第三方网盘所无法取代的。在迁移后，它们的使用体验都因此得到了提升，同步延迟和同步失败的几率有着明显的改善。所以，在 iCloud 应该做的事情上，在它使用功能上，这次迁移确实让它更好用了。

但是，它还需要做到更多么？或者说，我们还有更多的需求么？

这是我一个人无法回答的问题，然而却不是说没有答案。就目前来看，iCloud 可能很难会有再大的改变，所以在接下来很长一段时间内都不会做出什么明显的动作。所以从这一点来说，我们的问题又变成了： 当下的 iCloud 和大多数人设想中的 iCloud 的匹配度有多高？

是啊，我们对 iCloud 的设想会是怎样的呢？这样一个没有太多人关注的产品，这样一个不经常使用的产品，假如你都想不起来要去使用它，我们又怎能对它产生更多的期待呢？

没有人会希望一个网盘做到所有的功能，正如没有人会希望一个网盘也能变成全家桶一般的存在。假如今后 iCloud 要求用户把它的官网设置为浏览器首页，并且关联到几乎所有的系统进程上，提供上百种日常常用功能和生活鸡汤指南附加功能，我想我会是第一个跑到 Apple Park 大门前拿扳手砸掉手上所有的苹果设备的人。然而这毕竟只是一种恶劣的猜想，虽然在现实生活中类似的事情比比皆是。很多时候我们并不是不知道自己想要什么，但总有人希望给出一个万金油答案。在笔者看来，这也是一种恶劣的行为，这种程度不亚于曾经的样板戏一般。虽然之后可能会有着更多的改善的地方，但当它僭越了作为自身存在基本准绳的那一刻起，就再也没有了任何可被信赖的余地。（这个句式同样适用于除 iCloud 之外的别的用途）

然而乔布斯时代早已过去，很多事情都得靠自己想明白，需要对自己的选择负责。在有着越来越多的人、团队、公司···想要给出答案的现在，从中找出自己想要的那一个并不是件简单的事情，而这也并不是立马就能做到。所以你会发现，就算我写到这里，依然无法给到任何的回答。



