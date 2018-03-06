强化机器学习性能，Arm 发布 Mali-G52 GPU 新闻

人工智能的大火，同时也带动了 AI 芯片行业的火爆，为此，动点科技还曾专门 盘点了国内从事 AI 芯片开发的企业 。面对巨大的 AI 市场，Arm 自然也不会错过。

3 月 6 日，Arm 召开发布会并发布了新一代的强调机器学习的 Mali-G52 GPU。

据介绍，Mali-G52 可从容应对更高的图形复杂度，允许在主流移动系统的功率和带宽限制内实现更多的机器学习功能。

具体来说，Mali-G52 具有如下三大优势:

性能密度提高 30%：Mali-G52 采用更宽的执行引擎，相比前代产品的 4 线程，Mali-G52 最多可提供 8 线程，可在相同芯片面积上，提供更高的图形性能。

能效提高 15%，可降低设备的功耗和散热，并支持更长的游戏时间，甚至可支持 AR 等高耗电技术。

机器学习性能为上一代产品的 3.6 倍，确保所有级别的设备都可支持下一代机器学习应用。

Arm 认为: 机器学习正变得日益普及，可跨越多个设备，触达每一位用户。高端手机和主流手机中的摄像头目前通过运行机器学习算法人脸识别和指纹识别，这些任务不需在 SoC 上配置最新的神经网络处理引擎。在主流设备中，专门去设置机器学习处理器的方法不太实际，这些任务可以由片上系统（SoC）的每个组件发挥其最佳性能实现，并与 DynamIQ CPU 和 Mali-G51 结合来提升现有应用的机器学习性能。

接下来，Arm 还发布了能够在“最小芯片面积上实现卓越用户体验”的 Arm 最小处理器 Mali-G31 GPU，以及号称 Arm 旗下最高效的显示处理器的 Mali-D51 。其中 Mali-G31 芯片较上一代采用 Bifrost 架构的 G51 尺寸缩小 20%，性能密度提升 20%；Mali-D51 与上一代相比，整个系统节能 30%，支持 8 层图像处理能力，内存访问延迟性能提升 50%。

最后，Arm 还公布称它的合作伙伴迄今已交付超过 1,250 亿枚芯片，并预计到 2021 年这一数字将达到 2,000 亿。



