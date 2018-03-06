谷歌发布 72 量子比特量子计算机，挑战量子霸权 新闻

3 月 6 日消息，谷歌宣布推出 72 个量子比特通用量子计算机 Bristlecone，谷歌认为使用 Bristlecone 可以实现量子霸权。

据了解，传统计算机使用的运算规则是二进制，用 0 和 1 记录信息状态。但量子计算机由量子状态来描述信息，根据量子的特性它可以同时表示多种状态，并同时进行叠加运算，因而量子计算机拥有更快速的运算方式。

一般认为如果量子计算机能力超过全球所有传统计算机的运算能力之和，实现了相对传统计算机的“霸权”。这种现象即被称为“量子霸权”。而“量子霸权”也是全球各大企业竟相追逐的目标。

一般认为量子计算机能有效操纵５０个左右量子比特即被认为实现量子霸权。不过业界对此并没有一个标准答案，比如 IBM 就说 56 个量子比特才能实现量子霸权。

而这次谷歌居然能够操控 72 个量子比特，远远多于 56 量子比特。因此，Google 的物理学家 John Martinis 显得非常乐观。Martinis 说，如果一切运作良好，量子霸权可能会在几个月内实现。

另外，谷歌期望他们 72 个量子比特的 Bristlecone 量子计算机不仅能实现量子霸权，还能用作研究量子比特可扩展性和错误率的试验装置，开发量子模拟、优化和机器学习等应用程序。



