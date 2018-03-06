虎牙直播已经开启了 IPO，具体时间未定 新闻

3 月 6 日消息，YY 旗下的直播平台虎牙直播已经开启了赴美上市之旅。

据了解，该消息是欢聚时代（YY）昨天在 2017 年第四季度及 2017 年全年未经审计的财报中公布的，欢聚时代 CFO 金冰透过财报称：“虎牙近期向美国证监会（SEC）递交了申请文件，计划在美国进行 IPO，以便获得其自身的投资者，为虎牙的长期发展提供资金支持。”

据了解，虎牙直播于 2014 年由欢聚时代旗下 YY 直播正式更名而来。极光大数据在今年 1 月 16 日发布的 2017 年移动互联网行业榜单显示，在直播平台中虎牙直播的市场渗透率排名第三，仅次于斗鱼直播和 YY live。

“我们很开心在 2017 年的业绩和财务表现表现强劲。”欢聚时代董事长兼代理 CEO 李学凌称，“2017 年第四季度，在 YY 直播和虎牙的驱动下，欢聚时代的移动直播月度活跃用户（MAU）达到 7560 万，同比增长 36.6%，付费的直播用户总数达到 650 万，同比增长 25%。”此外，2017 年第四季度，来自于虎牙直播的营业收入已经达到 6.9 亿元。

融资方面，虎牙直播最新的融资依然是 2017 年 5 月的 7500 万美元 A 轮融资，因此，有人认为虎牙直播也已经到了需要下一轮资金的时候了，实际上， 早在去年 7 月，李学凌便已经表示虎牙直播将于 2018 年进行 IPO 上市 ，只不过当时他说的是香港上市。

不过，财报显示，虎牙拟出售的美国存托股票（ADS）数量以及拟上市所募集的资金规模仍未确定，现在没有明确的完成 IPO 的时间。



