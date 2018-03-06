每一位金融人的微信中往往充斥着各种“金融交流群”、股权、投资并购、牌照买卖、甚至刚刚兴起的区块链/ICO 学习交流群。朋友圈同样如此，但却常常不敢屏蔽，生怕错过“有用”的业务信息。客观上，通过微信网络做业务已难以满足当今市场需求，对接效率低，不精准，圈子窄，即使有合适靠谱的业务也容易被埋没。

动点科技最新获悉：北京金客科技有限公司近日获近千万元 Pre A 轮融资，本轮资方为国内领先的新锐投资基金浅石创投。据悉，本轮融资将用于增强产品功能与改善用户体验的道路中助力。此前，“金客拉”曾于 2017 年 9 月获得上市公司背景的投资平台银和国瑞天使轮融资。

“金客拉”（微信公众号，jinkela17）旨在通过业务交易发展高端人脉网络，通过高效的名片管理工具帮助用户沉淀人脉，提高业务对接效率。通过小程序面向中国 1,000 万金融人士、2,000 万从事金融活动的商务人士，为其提供精准的投融资需求对接。金客拉业务范围覆盖股权、债权、新三板、上市公司、牌照交易、份额交易等细分业务，在不断深化的业务对接中，帮助用户沉淀人脉，扩展社交网络。

据透露，“金客拉”已入驻 3,100 多家金融机构，覆盖证券、银行、信托、私募等细分金融行业，发布业务 5,000 余例，并以每月 18.8% 的增速增长，业务对接率高达 27.4%，平均业务规模达 3.5 亿元。创始人谭少儒表示“金客拉”的用户活跃度和用户粘性都很高。

下一阶段它将推出精品项目板块，利用大数据技术获取市场上最真实、直接、优质的大量项目信息和买方资源数据并加以清洗和认证，建立平台的增信体系，进一步开发完善智能匹配算法，研发智能分析功能，让用户的产品体验更完善，并完成第一阶段的推广。

“金客拉”小程序于 2017 年 5 月获得深度加速和维创资本的种子轮投资，随后于 6 月正式上线。微信小程序自 2017 年 1 月上线以来，持续获得资本关注，在 2017 年共有 20 余家小程序相关企业获得融资，“金客拉”正是看准了微信小程序这一入口，利用轻量产品形态快速切入市场。

注：该笔融资信息由项目方提供，动点科技不做背书



