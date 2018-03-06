乐信成立区块链实验室，“超级账本”正在测试中

据 界面新闻 报道，乐信金融架构师、区块链实验室负责人 Bill 表示，乐信已经开始探索区块链在小微消费金融领域的落地应用，同时成立了区块链实验室。目前乐信每天有 40 万真实订单数据入链。

Bill 称，乐信计划今年至少三个场景落地、至少申报二个专利、申报一个区块链实验室。目前，乐信基于区块链的“超级账本”系统已经在进行测试。

目前乐信正在与一家商业银行洽谈合作，他们计划与这家银行一起做一套增信系统，除此之外，乐信还希望在利用区块链特性基础上发掘桔子理财增信、ABS、价值背书等可落地场景，Bill 介绍称，基于真实订单入链的旁路系统上驱动更大的业务价值。

乐信目前成立了两个实验室，分别是人工智能实验室（AI Lab）和区块链实验室（Blockchain Lab），乐信已经开始尝试多节点的共享账本，计划未来运用新技术、新方案在金融上进行更多探索。

乐信已经在去年 12 月 于美国上市 ，乐信招股书显示，截至 2017 年第三季度，集团已经拥有超过 2000 万注册用户，其中活跃用户大约 330 万，授信用户超过 650 万，乐信活跃用户平均在贷余额约 6000 元，平均分期期限在 9 个月以上。



