网易严选实体店将在 2018 上半年推出，还未考虑电商盈利 新闻

据 证券时报 报道，网易董事长丁磊接受采访时表示，公司旗下电商平台“网易严选”将在今年上半年推出线下店。目前网易主要关注游戏、电商和传媒三个方面，不过对于电商业务在公司盈利中的占比，丁磊表示“没有考虑”。

网易严选此前已经与亚朵合作推出“亚朵 · 网易严选酒店”，酒店的大部分用品由网易严选提供，亚朵酒店代销产品，而酒店运营则依然由亚朵负责。除此之外，网易严选还与万科旗下的房产和长租公寓业务达成合作，推出“严选 HOME”，由网易严选提供软包服务。

另一方面，网易已经在去年 9 月开设了首家线下 实体猪肉店 ，位于杭州西湖文化广场的世纪联华“鲸选店”内，服务人员均为网易员工，网易的“味央黑猪肉”此前一直通过网易严选平台销售。有消息称网易当时就已经计划推出网易严选的实体店，通过与联华鲸选合作，采用联营扣点模式，但后来该项目被调整为网易考拉海购的线下体验店。

网易严选是网易旗下的生活类自营电商品牌，2016 年 4 月上线，号称商品选自无印良品等一线品牌制造商，网易负责采购、品控、销售、售后等服务。不过网易的营销策略也让外界产生质疑，其中有一种看法认为，网易选择“一线品牌”采用的制造商，但未必会付出“一线品牌”所付出的成本。

图片来自 网易严选



