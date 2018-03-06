三星 Galaxy S9/S9+ 国行版发布：5799 元起售 新闻

三星于 3 月 6 日晚举办了 Galaxy S9/S9+ 新品发布会，国行版 Galaxy S9 系列售价定为 5799 元起售，3 月 16 日上市，有谜夜黑、莱茵蓝、夕雾紫三种颜色可选。具体售价方面，S9 的 64GB/128GB 要价 5799 元/6099 元，S9+ 的对应版本售价分别是 6699 元和 6999 元，256GB 版本为 7599 元。

三星 Galaxy S9/S9+ 与前代产品在外观上相差不大。设计上，新款产品的后置指纹识别模块移到了摄像头下面，相比 S8/S8+，误触率相应降低。S9+ 除了屏幕更大（6.2 英寸 vs 5.8 英寸），后置主镜头则是采用了双镜头组合，比 S9 多一颗 1200 万像素的长焦镜头。

Galaxy S9 系列手机的最大亮点是拍照和 AR。三星今年的新旗舰手机采用 F1.5/F2.4 智能可变光圈，如果拍摄环境昏暗，镜头光圈会打开至 F1.5 模式以让更多的光线进入，而在光照充足时，镜头光圈会切换到 F2.4 模式，让拍摄的照片显得更加锐利。

Galaxy S9 还具备每秒 960 帧的凝时拍摄功能，可以实现类似高速摄影机的摄影效果，简而言之就是可以让视频画面中的一切都慢下来。在新手机上三星还拿出了仿照苹果 Animoji 的 AR Emoji（动态萌拍）功能，用户可以自定义卡通个人形象，把自己拍成表情包。此外，S9 系列手机还支持虹膜扫描、指纹扫描和面部识别。



