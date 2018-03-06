网易云音乐和阿里达成版权互授合作，网易暂时不用担心版权了

3 月 6 日消息，网易云音乐与阿里音乐共同对外宣布，双方达成音乐版权互相转授权的合作。

一方面，网易云音乐将天娱、爱贝克思（avex）、丰华、华研国际等优质音乐版权转授给阿里音乐；同时，阿里音乐将滚石、S.M. 、BMG 等优质音乐版权转授给网易云音乐。

随着此次网易云音乐与阿里音乐版权合作的达成，李宗盛、周华健、刘若英、梁静茹、任贤齐、Super Junior、少女时代、EXO、陈小春、彭佳慧等多位主流华语和韩流歌手歌曲已在网易云音乐全新上线。同时，也意味着用户在阿里音乐旗下虾米音乐除了可以继续使用田馥甄、林宥嘉、S.H.E 等华研国际的艺人歌曲版权外，还可以畅听张惠妹、张雨生、华晨宇、陈翔、滨崎步、幸田来未等艺人的音乐。

据了解，今年 2 月，在国家版权局称在其积极协调推动下， 网易云音乐已经与腾讯音乐 就网络音乐版权合作事宜达成一致，将相互授权音乐作品 ，达到各自独家音乐作品数量的 99% 以上。另外， 腾讯音乐和阿里音乐 也于去年 9 月互换了百万曲库。

在愈演愈烈的版权之争中，中国线上音乐也就成为了巨头的游戏，呈现出腾讯音乐、阿里音乐和网易云音乐“三足鼎立”的局面，而其他二线音乐平台也都走向了陌路，比如动点科技刚刚就报道了 多米音乐停摆 的消息。但相比于四处购买版权的腾讯和阿里，版权却一直是网易云音乐挥之不去的梦魇，而网易云音乐相继获得腾讯音乐与阿里音乐的授权，看来，网易云音乐可以暂时不用担心了。

网易云音乐在 2017 年 4 月公布了 7.5 亿元 A 轮融资，由 SMG 上海文广集团领投，芒果文创基金、中金公司跟投。据介绍，当时网易云音乐已经有 3 亿用户。



