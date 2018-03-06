WeWork 收购搜索引擎优化和市场营销公司 Conductor 新闻

WeWork 正在 收购 搜索引擎优化公司 Conductor。

WeWork 总裁兼首席财务官 Artie Minson 在一封电子邮件声明中表示：“WeWork 和 Conductor 很适合。Seth 和他的团队创办了 Conductor，为他们的客户提供所需的见解、教育和资源——换句话说，Conductor 帮助他们的客户做后者喜欢的事情，并做得更好。Conductor 使我们更容易找到正在寻找办公空间的潜在 WeWork 用户。这也有助于我们了解我们为各种规模的公司提供的服务和设施。”

Conductor 联合创始人兼 CEO Seth Besmertnik 说：“我们将建立一个营销云（marketing cloud），以服务企业市场。”

Besmertnik 认为“搜索数据是人类数据”，所以运用这些数据为内容创作提供驱动力是说得通的——而且该公司已经将内容营销工具添加到其核心 SEO 产品中。未来，Conductor 计划将其服务扩展到其它类型的营销和广告中。

Conductor 已经筹集了超过 6000 万美元资金，投资方包括 Matrix Partners、Firstmark、Investor Growth Capital、Blue Cloud Ventures 和 Catalyst Investors。

这笔交易的金额未披露，但 Besmertnik 将该交易描述为“对每个人都是伟大的结果”。



