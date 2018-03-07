Dropbox 简史 新闻

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在 2007 年夏季的 Y Combinator Demo Day 上，Dropbox 首次在创业圈亮相。自那时以来，Dropbox 已吸引了数百万用户，估值突破了 100 亿美元，从而为 IPO 做好了准备。

那么，这家云存储创业公司是如何征服世界，击败多家竞争对手，最终获得成功的？请和我们一起，来看看 Dropbox 简史。

2007：亮相 YC

尽管 CrunchBase 的数据显示，Dropbox 的启动时间是 2007 年 6 月，但这家创业公司首次被 TechCrunch 关注是在 8 月份的 YC Demo Day 上。我们当时是 这样报道的 ，Dropbox“正在为 Mac 和 Windows 系统开发透明的文件管理系统，目标是在网页端同步你的桌面文件，备份文件，提供随时随地的文件访问，以及更方便的文件共享”。

2008：崛起

这年的晚些时候，Dropbox 获得了来自红杉的 120 万美元种子轮投资 。不过在 2008 年春季之前，我们并没有听到关于该公司的太多消息。随后，许多人 开始注意到 ，Dropbox 正在存储解决方案领域带来突破，而他们可能会选择 Dropbox 的服务，而不是其竞争对手 Box.net（现在的 Box）和 Mozy。

Dropbox 联合创始人及 CEO 德鲁·休斯顿（Drew Houston）随后被邀请在 TechCrunch50 大会上发表讲话。TechCrunch 50 是 TechCrunch Disrupt 的前身。

2009：百万用户达成

2008 年，Dropbox 又获得了来自 红杉的 600 万美元 A 轮融资 。不过直到 1 年后，科技媒体才了解到这个信息。当时休斯顿对 TechCrunch 表示，部分由于新的 iPhone 应用的推出，Dropbox 的注册用户数同比增长了 25%，并且还在继续增长。

2009 年春季，Dropbox 用户数突破 100 万 。

2010：加大招聘

在不到 1 年时间里，Dropbox 的用户数增长到 4 倍，并且开始从一些知名科技公司挖人。例如，Dropbox 从 Salesforce 挖来了亚当·格罗斯（Adam Gross） 担任销售营销高级副总裁。

2011：向乔布斯说不

2011 年 9 月，TechCrunch 报道 称，Dropbox 完成了 2.5 亿美元的 B 轮融资。此轮融资由 Index Ventures 领投，而 Dropbox 估值达到 40 亿美元。

消息人士透露， 苹果此前向一家创业公司提出了“9 位数”的收购报价 。对休斯顿来说，拒绝乔布斯是个困难的决定，但他仍然这样做了。

2012：Crunchies 最大赢家

今年没有 Crunchies，但历史还在。许多知名科技公司和创业者都曾赢得过这个奖项。2012 年，Dropbox 联合创始人德鲁·休斯顿和阿拉什·菲尔多西（Arash Ferdowsi）领取了当年的“ 最佳创业公司 ”奖项。

2012 年，Dropbox 还赢得了“最佳云计算服务”奖，而休斯顿则是“年度创业者”亚军。

凭借此前融资的资金，Dropbox 开始吸引更多用户使用其云存储服务。同年 11 月，Dropbox 的用户数达到 1 亿。一年后，这个数字再次翻番至 2 亿。这时，Dropbox 开始吸引来自谷歌和 Facebook 等科技巨头的人才。

2014：估值 100 亿

2014 年 1 月，Dropbox 又获得了投资。当时，该公司完成了贝莱德集团和其他投资方的 3.5 亿美元投资 ，这笔资金是为了帮助该公司应对快速发展的竞争对手 Box。

《华尔街日报》和 Recode 当时都报道称，Dropbox 估值达到 100 亿美元。

2014 年晚些时候，摩根大通向 Dropbox 提供了 5 亿美元的债务融资 。当时 Box 正在考虑上市 ，Dropbox 需要资金来跟上这家云存储市场的竞争对手。

2016：现金流转正

2016 年 Dropbox 宣布，已实现关键的财务节点 ，即现金流变为正数。休斯顿表示：“这意味着你可以掌控自己的命运。”他当时强调，Dropbox 并不急于上市。

2017：年营收运转率达到 10 亿美元

Dropbox 表示，2017 年营收即将达到 10 亿美元 。对非上市公司来说，这是个很高的数字，尤其考虑到该公司的大部分用户都没有付费使用其产品。面向企业用户的 Dropbox Business 业务快速发展，给该公司的营收带来了重要帮助。

2017 年 3 月，Dropbox 又获得了来自 摩根大通的 6 亿美元债务融资 。这意味着 Dropbox 对摩根大通的债务总额达到 11 亿美元。

此时，这家创业公司的估值仍为 100 亿美元。

2018：提交 IPO

2018 年 2 月，Dropbox 提交了 IPO 申请。Dropbox 公布注册用户数达到 5 亿，其中付费用户数为 1100 万。2017 年，Dropbox 的营收为 11 亿美元，亏损为 1.12 亿美元。预计 Dropbox 股票将于 3 月晚些时候上市交易。

翻译：维金